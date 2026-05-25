 Motorista evita una tragedia en una carretera de Sololá
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Motorista graba el momento en que evita una tragedia en una carretera de Sololá

Motorista capta un momento de angustia en carretera de Sololá y causa impacto en redes.

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Motorista evita tragedia en Sololá., Captura de pantalla video de Facebook.
Motorista evita tragedia en Sololá. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un motorista logró evitar un posible accidente en la carretera de Chirijox, en jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, luego de reaccionar a tiempo ante la repentina aparición de una mujer y un niño que intentaron cruzar la vía.

El hecho quedó registrado en una cámara instalada en el casco del conductor, cuyas imágenes posteriormente fueron difundidas en redes sociales, donde el caso se viralizó por la rápida maniobra que evitó una tragedia.

En el material se observa cómo el motorista se aproxima al punto donde los peatones cruzan inesperadamente la carretera. En cuestión de segundos, logra esquivarles, realizando una maniobra que evitó un impacto directo y posibles consecuencias graves.

Aunque el incidente no dejó personas heridas, el momento generó tensión entre los usuarios de redes sociales, debido a la cercanía del motociclista con los peatones al momento del cruce.

El video comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, generando debate sobre la responsabilidad tanto de conductores como de peatones en este tipo de situaciones.

Llamado a la precaución en carreteras

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil mantiene operativos constantes en la región occidental del país, donde verifica que los conductores utilicen casco protector, respeten los límites de velocidad, porten documentación vigente y que las motocicletas cuenten con placas visibles y colocadas en el lugar autorizado.

Las autoridades reiteran que, aunque en este caso el motorista logró evitar el accidente, en la región se han registrado incidentes relacionados con el exceso de velocidad y maniobras riesgosas en carretera.

Finalmente, tanto autoridades como conductores hacen un llamado a extremar precauciones, recordando que la seguridad vial depende del respeto mutuo entre peatones y pilotos para prevenir tragedias en la vía pública.

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