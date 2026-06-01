 Menor herido en accidente laboral en Mixco
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Menor herido en accidente laboral en Mixco

El adolescente realizaba trabajos de albañilería cuando se derrumbó la fachada de una vivienda.

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Cuerpos de socorro ingresan a un paciente al hospital general San Juan de Dios., Ilustrativa de archivo: Bomberos Municipales
Cuerpos de socorro ingresan a un paciente al hospital general San Juan de Dios. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Bomberos Municipales
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Los Bomberos Municipales reportaron que atendieron una emergencia relacionada con un accidente laboral registrado en la 2 avenida de la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco, donde un menor que realizaba trabajos de albañilería quedó atrapado luego de que la fachada de una vivienda le cayera encima.

Elementos de Bomberos Municipales realizaron labores durante varios minutos para lograr el rescate del menor. Posteriormente, fue estabilizado en el lugar y trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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