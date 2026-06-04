 Plan turístico para Guatemala y otros cuatro países
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Feria presenta plan turístico para Guatemala y otros cuatro países

El objetivo es acercar la oferta turística del Mundo Maya a operadores turísticos, agencias de viajes, inversionistas y compradores.

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Fotografía cedida este miércoles por la Secretaría de Turismo de México de su titular Josefina Rodríguez (c), acompañada de otros funcionarios, durante la inauguración de la Feria Turística del Mundo Maya K’íiwik 2026 en Mérida (México), EFE/Secretaría de Turismo de México
Fotografía cedida este miércoles por la Secretaría de Turismo de México de su titular Josefina Rodríguez (c), acompañada de otros funcionarios, durante la inauguración de la Feria Turística del Mundo Maya K’íiwik 2026 en Mérida (México) / FOTO: EFE/Secretaría de Turismo de México
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Un plan estratégico para promover la región maya que integran Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México como un multidestino turístico competitivo y sostenible fue presentado en la Feria Turística del Mundo Maya K’íiwik 2026.

"K’íiwik (que significa 'mercado' o 'encuentro' en maya) es una plataforma de promoción y comercialización turística que busca posicionar al Mundo Maya como un multidestino global, al tiempo que vincula a comunidades, cooperativas, artesanas y artesanos, prestadores de servicios turísticos, empresas y compradores internacionales", señaló la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, en un comunicado.

El objetivo es que los beneficios del turismo lleguen directamente a quienes preservan las tradiciones, los conocimientos y las formas de vida de la región.

"Hoy las comunidades son las protagonistas del turismo; son ellas quienes abren sus puertas, comparten sus saberes y muestran al mundo la grandeza cultural que distingue al Mundo Maya", señaló.

La feria, que se realiza del 2 al 5 de junio en el Centro Internacional de Congresos de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán (sureste), también incluye espacios de promoción donde los participantes presentan experiencias de turismo comunitario, rutas culturales, expresiones artísticas, gastronomía tradicional y productos elaborados por las comunidades de la región.

Además, el organismo señaló que es una herramienta para acercar la oferta turística del Mundo Maya a operadores turísticos, agencias de viajes, inversionistas y compradores especializados de distintos mercados internacionales, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo económico local bajo principios de sostenibilidad e inclusión.

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Fortalecimiento de la integración regional

Durante la reunión extraordinaria de autoridades de la Organización Mundo Maya (OMM), Rodríguez destacó la presentación del Plan Estratégico de la OMM y explicó que este instrumento permitirá fortalecer la integración regional, mejorar la coordinación institucional y consolidar acciones conjuntas para incrementar la competitividad turística del Mundo Maya en los mercados internacionales.

Recordó que México recibió la Presidencia Pro Témpore de la OMM en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, responsabilidad desde la cual impulsará una agenda orientada a fortalecer las alianzas estratégicas.

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Guatemala recibió 2,6 millones de visitantes extranjeros en 2023 y el número creció un 33,4 % con respecto a 2019, un año antes de la pandemia de covid.

Además de fortalecer la cooperación internacional, la facilitación turística regional y la conectividad aérea y terrestre entre los países miembros, en coordinación con autoridades migratorias y aduaneras y mediante proyectos de integración turística como el Tren Maya.

Añadió que esta agenda también contempla iniciativas para preservar el patrimonio cultural y natural de la región e impulsar proyectos de alto valor comunitario.

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