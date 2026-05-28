Los Mejores Destinos en Guatemala para el Calor Verano

El crecimiento del turismo regional entre Guatemala y El Salvador está transformando la movilidad y fortaleciendo destinos naturales, culturales y de playa que atraen a miles de viajeros cada año. El turismo continúa consolidándose como uno de los motores económicos más importantes de Centroamérica y Guatemala cerró 2025 con cifras históricas.
El país registró 3.3 millones de visitantes extranjeros, reflejando un crecimiento del 10.6 % respecto al año anterior, mientras que el turismo interno alcanzó cerca de 27 millones de viajes, fortaleciendo la actividad turística nacional. El transporte terrestre se ha convertido en una de las principales alternativas para estos desplazamientos regionales.
Datos del Instituto Guatemalteco de Turismo indican que el 58 % del turismo internacional que llega a Guatemala ingresa por vía terrestre, una tendencia que evidencia la preferencia por recorridos más accesibles y prácticos. En este contexto, especialistas en movilidad destacan la importancia de contar con transporte seguro y cómodo para conectar ambos países.
Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO, señala que los viajeros buscan experiencias auténticas sin sacrificar confort y seguridad durante sus recorridos. Entre los destinos recomendados en Guatemala sobresale Huehuetenango, reconocido por atractivos naturales como los Cenotes de Candelaria y el Mirador Juan Diéguez Olaverri, lugares ideales para admirar paisajes montañosos y fenómenos naturales únicos.
Más lugares por descubrir en Guatemala
Quetzaltenango, conocida como Xela, también figura entre los destinos preferidos gracias a sus aguas termales, volcanes, riqueza cultural y espacios emblemáticos como Cerro El Baúl, considerado uno de los principales pulmones urbanos del occidente del país. En El Salvador destacan opciones como Los Planes de Renderos, El Boquerón, Lago de Coatepeque y el Centro Histórico de San Salvador, sitios ideales para escapar del calor y disfrutar gastronomía y actividades culturales.
A ello se suma Playa El Tunco, destino emblemático del surf que combina mar, vida nocturna y experiencias recreativas.
Para expertos en turismo y movilidad, las escapadas de trayecto corto seguirán impulsando la economía local y fortaleciendo el turismo de exploración que define actualmente a la región centroamericana.