 Día de la Hamburguesa: Consigue hamburguesas gratis
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Día de la Hamburguesa: Dónde conseguir hamburguesas gratis y descuentos irresistibles

Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha dedicada a uno de los alimentos más populares del planeta.

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hamburguesa, comida rápida, plato, sandwich, bollo, carne de res, a la parrilla, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa / FOTO: Pixabay

La hamburguesa es mucho más que comida rápida; con el paso del tiempo se ha convertido en un símbolo gastronómico mundia. Con el tiempo se ha reinventado constantemente, desde recetas clásicas hasta sofisticadas versiones gourmet que hoy dominan menús y festivales culinarios.

El Día Internacional de la Hamburguesa se conmemora cada 28 de mayo y, aunque no existe un origen oficial completamente confirmado, la teoría más conocida señala que la fecha recuerda la preparación de la primera hamburguesa moderna en 1900. De acuerdo con la historia más popular, el creador habría sido Louis Lassen, un inmigrante europeo establecido en New Haven, Connecticut, quien preparó un alimento rápido colocando carne molida entre dos panes para un cliente con prisa.

Sin embargo, el origen de la hamburguesa continúa siendo tema de debate entre historiadores.  Algunos sostienen que todo comenzó con el llamado "Hamburg steak" o filete de Hamburgo, una preparación de carne picada vinculada a inmigrantes alemanes y relacionada con la ciudad de Hamburgo, Alemania

Este 2026, la celebración también llegó acompañada de promociones especiales en distintos restaurantes y cadenas internacionales.  En Guatemala, varios establecimientos también decidieron sumarse a la fiesta gastronómica

Promociones por el Día de la Hamburguesa

Burger King lanzó beneficios para sus clientes mediante promociones que puedes aprovechar. Applebee’s anunció hamburguesas gratis al adquirir una bebida durante el 28 de mayo.

Por su parte, McDonald’s Guatemala informó una promoción de 3 quesoburguesas por el precio de 2, disponible a través de su aplicación móvil. Carl’s Jr. Guatemala tampoco se quedó atrás y anunció hamburguesas desde Q5 durante varios días de celebración.

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A estas ofertas se sumaron otros restaurantes como Smash House GT y La Trama, Graciela,  La Estancia, reflejando cómo el Día de la Hamburguesa se ha convertido no solo en una efeméride gastronómica, sino también en una oportunidad perfecta para que miles de fanáticos disfruten de su comida favorita. Más allá de las promociones, esta fecha recuerda cómo un platillo sencillo logró conquistar culturas, reinventarse constantemente y mantenerse como uno de los grandes favoritos del mundo.

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