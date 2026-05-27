Pelea Brutal en Tienda: Clienta se Queja

Una escena que parecía sacada de una película de acción se volvió viral luego de que una mujer acudiera a reclamar por el supuesto mal trato que recibió su hermana en un almacén de barrio y todo terminara en una intensa pelea física con la propietaria del negocio. El hecho ocurrió en la ciudad de Neuquén, Argentina, y fue registrado por las cámaras de seguridad del comercio.
De acuerdo con medios argentinos, el conflicto comenzó cuando la hermana de la protagonista compró una bolsa de papas fritas en el establecimiento. Presuntamente, recibió un trato considerado irrespetuoso por parte de la dueña del local. Molesta por la situación, la joven decidió regresar minutos después al negocio para pedir explicaciones.
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Las imágenes en la web muestran cómo la discusión parecía encaminarse hacia una solución. Sin embargo, una frase pronunciada por la encargada del almacén provocó que la clienta regresara abruptamente al interior del negocio y reavivara la confrontación frente a otros compradores.
Lo que siguió fueron empujones, tirones de cabello y golpes que sorprendieron a quienes se encontraban en el lugar. El video, que no tardó en circular por redes sociales, acumuló miles de reproducciones y desató una ola de comentarios divididos.
Más de la pelea
Mientras algunos usuarios defendieron la reacción de la mujer al considerar que actuó en defensa de su hermana, otros cuestionaron que una discusión por atención al cliente terminara resolviéndose con violencia. La grabación también volvió a abrir el debate sobre la convivencia y el manejo de conflictos en espacios comerciales, especialmente en pequeños negocios donde el trato entre clientes y propietarios suele ser más cercano y personal.
Hasta el momento no se ha informado si alguna de las involucradas presentó una denuncia formal ante las autoridades o si hubo consecuencias legales derivadas del altercado.
Lo cierto es que el episodio se convirtió en uno de los videos virales más comentados de las últimas horas y dejó una pregunta abierta entre los internautas: ¿hasta dónde puede llegar un reclamo cuando las emociones toman el control?