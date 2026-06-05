Pasos para verificar el estado del trámite de tu DPI

Los ciudadanos que hayan solicitado por primera vez su Documento Personal de Identificación (DPI) o realizado una renovación ya pueden verificar en línea el estado de su trámite a través de una herramienta habilitada por el Registro Nacional de las Personas (Renap).
La consulta permite conocer en cuestión de segundos si el documento aún se encuentra en proceso de elaboración, si ya fue impreso o si está listo para ser entregado en la oficina seleccionada por el usuario.
Para realizar la verificación, los interesados deben ingresar al portal oficial del Renap y ubicar la sección de servicios. Posteriormente, deberán seleccionar la opción "Consulta del estado del trámite de DPI" y completar la información requerida.
Los datos solicitados son el número de solicitud, el Código Único de Identificación (CUI), la fecha de nacimiento y el código de verificación que aparece en pantalla. Una vez ingresada la información, el sistema mostrará el estado actualizado del documento.
Además de la consulta en línea, RENAP informó que los usuarios también recibirán una notificación por mensaje de texto cuando el DPI se encuentre disponible para ser retirado en la sede donde fue solicitado.
Las autoridades recomiendan conservar la hoja de solicitud, ya que este documento será requerido al momento de recoger el DPI.
Sobre el DPI en Guatemala
El Documento Personal de Identificación se convirtió en el principal documento de identificación de los guatemaltecos tras su implementación por parte del RENAP. El proceso inició con un plan piloto desarrollado a finales de 2008 y principios de 2009, marcando el comienzo de una nueva etapa en materia de identificación ciudadana.
Actualmente, millones de personas utilizan el DPI para realizar trámites bancarios, gestiones administrativas, procesos electorales y múltiples actividades cotidianas. Gracias a sus medidas de seguridad y tecnología biométrica, el documento se ha consolidado como una herramienta fundamental para la identificación de los ciudadanos y el acceso a diversos servicios en el país.