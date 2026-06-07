Fotos: Tiroteo y persecución deja heridos y detenidos en Escuintla

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Escuintla tuvieron una intensa jornada este domingo, 7 de junio de 2026, al atender un ataque armado que posteriormente se convirtió en una persecución que permitió la captura de dos presuntos sicarios. Según el relato policial, los detenidos habían cometido un atentado contra dos personas que resultaron heridas en la Finca El Salto.
Al verse descubiertos, los agresores intentaron escapar originando una fuerte persecución que se inició en el sector de la colonia Prados del Río y finalizó en el cantón Voladores de la zona 3 de Escuintla. La PNC informó que, tras las acciones policiales, lograron la incautación de un arma ilegal.
La persecución también permitió que los agente descubrieran que los ahora detenidos tienen un amplio historial criminal. La PNC reportó que los sicarios sorprendidos en el acto viajaban a bordo de una motocicleta antes de ser reducidos al orden.
Agregaron que la detención se logró gracias a una denuncia ciudadana en la que explicaron que los agresores actuaron en contra de sus víctimas, dejándolas heridas de bala.
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Balacera entre policías y detenidos durante la persecución
"Durante la fuga, los delincuentes abrieron fuego en contra de las fuerzas de seguridad", reportaron los policías encargados del operativo. Como consecuencia, los uniformados repelieron la agresión utilizando sus armas de equipo, logrando herir y neutralizar a ambos motoristas.
La PNC indicó que los detenidos fueron identificados como:
- Héctor Ubaldo Morales Cosajay, de 41 años, alias "El Chenco".
- Fredy Abraham Marroquín Ovando, de 34 años, alias "El Negro".
Ambos detenidos sufrieron heridas durante el enfrentamiento, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial, bajo una estricta custodia policial. "En la escena se les incautó una pistola calibre 9 milímetros que portaban de manera ilegal", detallaron los policías.
Historial delictivo de los detenidos
Según la PNC, ambos capturados son catalogados de alta peligrosidad, por la información que está almacenada en la base de datos policial.
La PNC señaló que Morales Cosajay, "El Chenco", tiene un amplio récord criminal, porque le aparece una orden de aprehensión vigente, emitida el pasado 10 de febrero por un juzgado de Escuintla. En ese documento se le acusa del cargo de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.
Además, Morale posee otros antecedentes por robo, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa, promoción o estímulo a la drogadicción y portación ilegal de arma blanca.
Asimismo, Fredy Abraham Marroquín Ovando, "El Negro" cuenta con un antecedente previo por el delito de violación.
"Las autoridades ya han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar si estos individuos pertenecen a alguna estructura de sicariato u extorsión que opera en el departamento de Escuintla", afirmaron los agentes policiales.