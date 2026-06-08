 Recuperan cuerpo de hombre arrastrado por un río en San Marcos
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Recuperan cuerpo de hombre arrastrado por un río en San Marcos

Llevaba varios días desaparecido.

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., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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El cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de descomposición, fue localizado flotando en un río de la aldea San José Ixcaniche, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos. Según indicaron familiares, la víctima llevaba varios días desaparecida.

Bomberos Municipales Departamentales de la Estación No. 47 de San Miguel Ixtahuacán se movilizaron al lugar a bordo de la unidad RD-151, donde realizaron labores de búsqueda y recuperación durante aproximadamente dos horas, debido a que el cadáver había sido arrastrado por la corriente del río.

Tras concluir las maniobras de rescate, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y el proceso de identificación oficial del fallecido.

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