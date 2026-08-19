Trucos para Llevar Tacones Altos sin Dolor en los Pies

Con la temporada festiva a la vuelta de la esquina, las agendas se llenan de cenas y reuniones con amigos o de trabajo. Estos eventos suelen ir acompañados de un dilema recurrente para muchas mujeres: el uso de tacones altos.
Aunque deseados por su capacidad de estilizar la figura, a menudo se convierten en una fuente de incomodidad y dolor. Sin embargo, una reconocida experta en moda ha compartido valiosos consejos para lucirlos con total comodidad y sin sacrificios innecesarios.
La dificultad de llevar tacones durante horas no es un secreto. Incluso figuras públicas como la Reina Letizia han optado por calzado más cómodo en eventos, evidenciando la realidad de que la elegancia no siempre debe ir de la mano del sufrimiento.
Recientemente, la influencer Violeta Mangriñán también mostró a sus seguidores las consecuencias de usar zapatos altos, con tobillos y empeines afectados.
Estos ejemplos reflejan una experiencia compartida por innumerables mujeres que, como el icónico personaje de 'Sexo en Nueva York', Carrie Bradshaw, buscan la forma de dominar el arte de caminar sobre alturas sin perder la compostura.
Aunque el truco de Carrie Bradshaw para correr por Nueva York con tacones de aguja sigue siendo un misterio, la creadora de contenido de moda Lucia Lipperheide, conocida por su popular cuenta de Instagram @homes.styles, ha revelado una serie de tips prácticos.
Su video recopilatorio ofrece soluciones ingeniosas para aquellas que desean disfrutar de sus zapatos de tacón sin "morir en el intento".
Siete estrategias infalibles para llevar tacones sin dolor
Si tienes un evento especial y quieres llevar esos zapatos altos sin miedo al dolor, es importante poner atención a detalles que pueden marcar la diferencia entre disfrutar la noche o terminar sufriendo.
- Controlar el deslizamiento del pie dentro del zapato: coloca un trozo de cinta de doble cara adhesiva en la base del pie. No afectará tus medias y evitará que resbales dentro del calzado.
- Para evitar que la suela patine en el suelo: rocía laca de pelo sobre la suela externa de los tacones.
- Alternativa al uso de laca: raspa ligeramente la suela lisa con una tijera o utiliza una lima de uñas para mejorar la adherencia.
- Impermeabilización ante la lluvia o líquidos: aplica laca de pelo en la parte externa del zapato para protegerlos ante posibles derrames o la humedad.
- Si el interior del zapato causa molestias: unta crema hidratante (como Nivea) por el interior, masajea con los dedos, colócatelos y camina un poco en casa para que se adapten a tu pie.
- Para ensanchar un poco el zapato: introduce una media o calcetín grueso hecho bola y da calor con secador por uno o dos minutos antes de usar los tacones un rato en casa.
- Proteger el empeine del roce y evitar ampollas: coloca una compresa o kotex debajo de tu pie, en la zona del empeine, para evitar lesiones por fricción.
Estos consejos, compartidos por una voz experta en el mundo de la moda, demuestran que la elegancia y el confort pueden coexistir. Con la elección adecuada de la talla y la aplicación de estos sencillos trucos, podrás disfrutar de tus eventos sin que el dolor de pies sea una preocupación.
@praiashoesperu
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