Autobús se incendia en garita de Santa Lucía Cotzumalguapa

Las llamas de un incendio consumieron parcialmente un autobús extraurbano la mañana de este domingo, 14 de junio de 2026, en el sector de La Garita, del ingreso al municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. Imágenes difundidas por medios locales mostraron que la emergencia fue atendida por Bomberos Voluntarios de la localidad.
Por el momento se desconoce si hay personas heridas a causa del incendio en la unidad de transporte de pasajeros. Sin embargo, varios vecinos mostraron videos en los que se ve como las llamas avanzaron por la estructura del vehículo hasta que llegaron los cuerpos de rescate para dar auxilio.
El autobús que se incendió pertenece a la empresa de transporte Esmeralda, según las imágenes difundidas por la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial). Esta entidad informó que el autobús quemado fue retirado del lugar del siniestro gracias al apoyo de una grúa gestionada por las autoridades.
Agente de Provial acudieron al sector para dar apoyo a los afectados y para gestionar el transito vehicular. La entidad reportó que la unidad de transporte obstaculizaba el carril con dirección al norte, en el kilómetro 58 de la carretera al Pacífico.
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Videos muestran detalles del incendio del autobús
Un video captado desde el lugar de los hechos mostró el momento exacto en el que las llamas consumían el autobús. Según algunos testigos, el incendio pudo generarse por la fricción que generó un neumático desinflado, sin embargo, no se han establecido las causas reales del siniestro.
Imágenes compartidas por medios locales mostraron que la unidad de transportes sufrió serios daños en su estructura, las llamas acabaron con los cristales de la unidad y consumieron los asientos de tela y esponja.
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