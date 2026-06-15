 Santa Catarina Pinula Lanza App para Reportar Incidentes Viales

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
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South Africa SAO
Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
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Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
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20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
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Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
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Jordan JOR
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Austria AUS
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Algeria ALG
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Austria AUS
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Argentina ARG
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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D.R. Congo DCR
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
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England ENG
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Nacionales

Santa Catarina Pinula lanza app para acceder a cámaras de tránsito, reportar incidentes viales y más

Movilidad inteligente: la nueva aplicación móvil de la PMT en Santa Catarina Pinula permitirá a los ciudadanos manejar información de tránsito, mejorando la seguridad vial en el municipio.

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App de tránsito de Santa Catarina Pinula, Cortesía
App de tránsito de Santa Catarina Pinula / FOTO: Cortesía
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La Municipalidad de Santa Catarina Pinula lanzó una aplicación móvil para mejorar la gestión del tránsito local y la atención a los vecinos. La nueva APP PMT Santa Catarina Pinula brinda acceso directo a información y servicios viales, buscando agilizar la comunicación y fortalecer la seguridad en las calles.

Esta herramienta permite a los habitantes consultar en tiempo real las cámaras de tránsito, reportar accidentes de forma inmediata y presentar denuncias por situaciones de tráfico. Además, la aplicación ofrece otros servicios relacionados con el apoyo vial, convirtiéndose en un canal de interacción entre los ciudadanos y la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Iniciativa para la modernización de servicios públicos

La nueva plataforma digital forma parte de los esfuerzos municipales por modernizar los servicios públicos en Santa Catarina Pinula. Con la aplicación, el gobierno local responde a la necesidad de contar con soluciones tecnológicas que favorezcan una respuesta más rápida y eficiente a las demandas viales de la comunidad.

El alcalde Sebastián Siero destacó que la app proporciona una vía cercana para que la población acceda a información y haga reportes en tiempo real, fortaleciendo la prevención y el ordenamiento en las vías del municipio.

Disponibilidad y acceso sencillo para toda la población

La aplicación móvil PMT Santa Catarina Pinula ya está disponible de forma gratuita tanto para dispositivos Android como iOS. Los usuarios pueden instalarla fácilmente desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo, facilitando el acceso a la tecnología para todos los vecinos interesados en participar activamente en la gestión vial.

  • Consulta de cámaras de tránsito con imágenes en tiempo real.
  • Reportes instantáneos de accidentes o incidentes viales.
  • Presentación de denuncias relacionadas al tránsito.
  • Acceso a servicios adicionales de apoyo vial y orientación.

Puedes descargar la aplicación móvil en los diferentes sistemas móviles:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pmt.scp

iOS: https://apps.apple.com/.../pmt-santa.../id6747910033

Compromiso con la innovación y el bienestar ciudadano

La gestión de Sebastián Siero ha sido clave en la transformación de la infraestructura vial de Santa Catarina Pinula. En los últimos años, el municipio sumó tres pasos a desnivel que aportaron fluidez y seguridad al tránsito local, iniciativa que se complementa ahora con esta plataforma digital.

Con el lanzamiento de la app, el jefe edil reafirma el compromiso municipal con la modernización y el uso de la tecnología al servicio del bienestar social. La aplicación digital representa una apuesta por la prevención y la movilidad ordenada, facilitando a los vecinos herramientas concretas para comunicarse con las autoridades y contribuir activamente a la seguridad vial.

El objetivo, según reiteró Siero, es que cada vecino cuente con recursos eficaces para movilizarse de manera más segura, aprovechando las ventajas de la tecnología para resolver imprevistos y mejorar el flujo de información.

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