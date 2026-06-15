Santa Catarina Pinula Lanza App para Reportar Incidentes Viales

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula lanzó una aplicación móvil para mejorar la gestión del tránsito local y la atención a los vecinos. La nueva APP PMT Santa Catarina Pinula brinda acceso directo a información y servicios viales, buscando agilizar la comunicación y fortalecer la seguridad en las calles.
Esta herramienta permite a los habitantes consultar en tiempo real las cámaras de tránsito, reportar accidentes de forma inmediata y presentar denuncias por situaciones de tráfico. Además, la aplicación ofrece otros servicios relacionados con el apoyo vial, convirtiéndose en un canal de interacción entre los ciudadanos y la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Iniciativa para la modernización de servicios públicos
La nueva plataforma digital forma parte de los esfuerzos municipales por modernizar los servicios públicos en Santa Catarina Pinula. Con la aplicación, el gobierno local responde a la necesidad de contar con soluciones tecnológicas que favorezcan una respuesta más rápida y eficiente a las demandas viales de la comunidad.
El alcalde Sebastián Siero destacó que la app proporciona una vía cercana para que la población acceda a información y haga reportes en tiempo real, fortaleciendo la prevención y el ordenamiento en las vías del municipio.
Disponibilidad y acceso sencillo para toda la población
La aplicación móvil PMT Santa Catarina Pinula ya está disponible de forma gratuita tanto para dispositivos Android como iOS. Los usuarios pueden instalarla fácilmente desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo, facilitando el acceso a la tecnología para todos los vecinos interesados en participar activamente en la gestión vial.
- Consulta de cámaras de tránsito con imágenes en tiempo real.
- Reportes instantáneos de accidentes o incidentes viales.
- Presentación de denuncias relacionadas al tránsito.
- Acceso a servicios adicionales de apoyo vial y orientación.
Puedes descargar la aplicación móvil en los diferentes sistemas móviles:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pmt.scp
iOS: https://apps.apple.com/.../pmt-santa.../id6747910033
Compromiso con la innovación y el bienestar ciudadano
La gestión de Sebastián Siero ha sido clave en la transformación de la infraestructura vial de Santa Catarina Pinula. En los últimos años, el municipio sumó tres pasos a desnivel que aportaron fluidez y seguridad al tránsito local, iniciativa que se complementa ahora con esta plataforma digital.
Con el lanzamiento de la app, el jefe edil reafirma el compromiso municipal con la modernización y el uso de la tecnología al servicio del bienestar social. La aplicación digital representa una apuesta por la prevención y la movilidad ordenada, facilitando a los vecinos herramientas concretas para comunicarse con las autoridades y contribuir activamente a la seguridad vial.
El objetivo, según reiteró Siero, es que cada vecino cuente con recursos eficaces para movilizarse de manera más segura, aprovechando las ventajas de la tecnología para resolver imprevistos y mejorar el flujo de información.