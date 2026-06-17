Salud pide reactivar caso por registro irregular de fármaco

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentó este miércoles, 17 de junio, una nueva denuncia con la que se busca que el Ministerio Público (MP) unifique las acusaciones que fueron archivadas o desestimadas por las antiguas autoridades del ente investigador relacionadas con supuestas irregularidades en el manejo del medicamento Remdesivir, utilizado durante la pandemia de Covid-19.
Según explicó el asesor jurídico legal de esa cartera, Mynor Melgar, el planteamiento se hizo con el objetivo de que se pueda dar seguimiento al caso que surgió tras detectarse anomalías para el registro sanitario del referido producto. Los hechos ocurrieron durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
Entre los nuevos elementos que se presentan en esta denuncia figuran los nombramientos considerados irregulares de tres personas encargadas de la inscripción del registro sanitario del medicamento. Además, se argumento que el proceso se hizo de manera inmediata, mientras que en otros casos la inscripción de fármacos puede tardar hasta un año.
Otro de los hallazgos se enfoca en el hecho de que el Remdesivir se continúa adquiriendo, pese a que ya no es necesario porque la emergencia por la pandemia ya no existe. Se indicó que actualmente existe un subabastecimiento de ese fármaco en Hospitales de Cuilapa (2128 viales), Nebaj ( 964 viales) y San Marcos (424 viales) y cada dosis tiene un costo de unos Q2 mil 500.
Melgar explicó que, de acuerdo con la investigación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha dado a conocer que en varios países, incluido Guatemala, se comercializaba el mencionado medicamento, pero era falso.
En ese contexto, agregó que la entidad ha dejado claro que para determinar si el que se tiene en existencia es genérico u original se necesita una orden del Ministerio Público dirigida al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que determine ese extremo.
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Más de 100 denuncias por posible corrupción
De acuerdo con el comisionado contra la Corrupción, Julio Flores, desde que se inició la actual administración, el Ejecutivo ha presentado cada 48 horas un caso de corrupción debidamente documentado.
Según explicó, en total se contabilizan 444 casos, de los cuales 111 han sido del Ministerio de Salud e involucran el posible saqueo de alrededor de mil millones de quetzales.
Al respecto, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, reiteró que la mesa instalada en la cartera que dirige busca detectar y denunciar casos de corrupción para "desnormalizar" este flagelo.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7