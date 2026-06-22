Temblor - sismo en Guatemala hoy, lunes 22 de junio

Un sismo se registró en horas de la madrugada de este lunes, 22 de junio, en el territorio guatemalteco. Las autoridades le dan seguimiento al evento y han aplicado los protocolos correspondientes con el objetivo de determinar posibles daños materiales o personales.
La Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un informe en el que dio a conocer que el evento tuvo una magnitud de 4.6, con región epicentral en el océano Pacífico.
De acuerdo con el reporte, el temblor ocurrió específicamente a las 03:11 horas y fue reportado sensible, aunque con baja intensidad, en áreas de los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Sacatepéquez, así como en localidades aledañas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres puso en marcha las acciones de seguimiento respectivas para determinar si surgió algún incidente derivado del movimiento telúrico, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.