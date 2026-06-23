Conductor arrolla a peatón y choca contra tienda: Video Impactante

Por medio de las cámaras de videovigilancia quedó captado un accidente de tránsito dentro de una área residencial en la colonia El Sauzalito, Chinautla.
Según se observa en las imágenes, que captaron varios ángulos, un vehículo sin control arrolló a un peatón, en la orilla de la acera para luego colisionar contra un vehículo y terminar empotrándose en una tienda de barrio.
Dentro del local de comercio un hombre resultó herido al ser embestido por el vehículo, por lo que fue atendido por cuerpos de socorro, quienes lo trasladaron a un centro asistencial.
Se empotra en venta de comida
Un hecho similar ocurrió recientemente en un sector de Chinautla. La conductora de un vehículo perdió el control del volante y se empotró en la estructura de una venta de comida.
El hecho ocurrió en el bulevar de Tierra Nueva. Cuerpos de socorro atendieron a la conductora y a los comensales que resultaron afectados.
Según se indicó, los involucrados fueron atendidos por crisis nerviosa y no requirieron traslado a un centro asistencial.