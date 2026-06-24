Accidente en Villa Nueva deja heridos a peatón y motoristas

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 24 de junio, dejó como saldo tres personas lesionadas y generó el cierre parcial del bulevar El Frutal, en la zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad dio a conocer que la información preliminar obtenida con respecto a este hecho refiere que entre los afectados se encuentra una persona que se trasladaba a pie por el sector.
"Esta persona intentó cruzar la vía pública y fue impactada por una motocicleta con dos tripulantes", explicó Dalia Santos, vocera de la institución.
Tras el aparatoso accidente, el vehículo de dos ruedas quedó empotrado en la barda de un comercio, donde generó algunos daños materiales.
Bomberos trasladan a afectados
Los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios trasladaron unidades al lugar donde ocurrió el accidente tras recibir reportes sobre posibles lesionados y atendieron a tres personas.
Los pacientes presentaban golpes, laceraciones y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo, por lo cual los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial.
Hasta el momento, ninguna de las tres personas lesionadas ha podido ser identificadas.
Cierre vehicular
Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, dio a conocer que debido a este percance vial se aplicó un cierre vehicular parcial en el bulevar El Frutal.
Al menos uno de los carriles permaneció cerrado temporalmente, lo que complicó el paso vehicular en el sector. Sin embargo, el impacto no fue significativo debido a la reducción de la carga de tránsito que se tiene esta semana por el descanso de medio año de los estudiantes.
"Los agentes de la PMT trabajaron para la regulación y ordenamiento vehicular", explicó la funcionaria, quien confirmó que el paso fue habilitado tras concluir las diligencias relacionadas con este accidente.