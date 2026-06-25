Proponen ley para implementar horarios escalonados y reducir el tránsito

Una iniciativa de ley fue presentada este jueves, 25 de junio, ante la Dirección Legislativa con el objetivo de implementar un sistema de horarios escalonados en las instituciones del Organismo Ejecutivo, como una medida para reducir el congestionamiento vehicular en las principales áreas urbanas del país.
La propuesta busca crear un mecanismo legal que permita a las entidades públicas reorganizar de forma técnica y coordinada los horarios de ingreso y salida de sus trabajadores. De esta manera, se pretende contar con una mejor distribución de la movilidad diaria y disminuir la saturación de las vías, principalmente durante las horas pico.
Según el proyecto, que fue presentado por el diputado Boris España, se propone la creación de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Trabajo y las municipalidades con competencia en materia de tránsito. Esta instancia podría recopilar y analizar información sobre movilidad y afluencia vehicular para evaluar los datos, coordinar acciones y medir resultados para garantizar la efectividad de la medida.
Con base en esos detalles, la mesa técnica elaboraría recomendaciones para la implementación de horarios diferenciados en las distintas dependencias del Ejecutivo, sin afectar el servicio público ni tener impacto en las prestaciones laborales ni salarios.
Implementación no afectaría salarios
En conferencia de prensa desde el Congreso de la República, España destacó que esta normativa promueve la transparencia mediante informes periódicos y abre la puerta a la participación voluntaria del sector privado, universidades y centros educativos.
De igual forma, hizo referencia a que la medida podría contribuir a reducir los tiempos de traslado de la población, mejorar la circulación vehicular y optimizar el uso de la infraestructura via.
La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de ser conocida y discutida por el pleno del Congreso para su eventual aprobación.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7