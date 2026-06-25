Salvadoreño muere ahogado en laguna de Atescatempa, Jutiapa

Los cuerpos de socorro confirmaron el fallecimiento de un joven de nacionalidad salvadoreña tras un incidente ocurrido el miércoles, 24 de junio, en las aguas de la Laguna de Atescatempa, en el departamento de Jutiapa, Guatemala.
De acuerdo con el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a la desaparición de esta persona en el afluente, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia al sector.
"El personal operativo y elementos de la sección de Rescate y Salvamento Acuático ‘Hombres Rana’ fueron movilizados al lugar, donde realizaron las labores de búsqueda y rescate", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.
Agregó que, tras desarrollar el rastreo correspondiente en la zona, los equipos lograron la recuperación del cuerpo y posteriormente lo entregaron a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley.
La víctima fue identificada como Steven Javier Segura, de 18 años de edad, originario de El Salvador, quien murió por asfixia por sumersión.
Búsqueda de hombre en laguna de Ayarza
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, tras cinco días de operaciones de búsqueda y localización, se dieron por terminadas las labores de la Brigada Especial de Rescate de un hombre en la laguna de Ayarza, departamento de Santa Rosa.
La institución informó que los elementos de la referida unidad, con las especialidades de rescate y salvamento acuático, así como la unidad canina, han estado efectuado trabajos de rastreo en la zona, sin que hasta el momento se haya ubicado la persona desaparecida.
"Se realizó una búsqueda con los binomios de la unidad canina, dos ejemplares y tres guías se hicieron presentes para obtener indicios a través del olfato de los ejemplares. Mostraron interés en un punto específico donde se realizó un punto de búsqueda", explicó el vocero de la institución.
En el punto de búsqueda marcado por los binomios caninos, los elementos de la Sección de Rescate y Salvamento Acuático realizaron nueve inmersiones de buceo, con búsquedas en circular y paralelo a 120 pies de profundidad, pero los resultados fueron negativos.
Las operaciones se dieron terminadas, pero los cuerpos de socorro continuarán en apresto ante cualquier situación que soliciten los lancheros del lugar y la familia del desaparecido.