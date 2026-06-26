Accidente en ruta a Antigua Guatemala: Un muerto y dos heridos

Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este viernes, 26 de junio, cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas. El hecho ocurrió en el kilómetro 37 de la ruta en dirección hacia Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en el sector conocido como "bajada de Las Cañas".
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que el hecho involucró a un vehículo del transporte pesado, el cual quedó volcado sobre la carretera. Las causas del percance no han sido establecidas.
El personal de la 8ª Compañía trasladó unidades de emergencia al referido punto luego de recibir reportes sobre un incidente vial que aparentemente había dejado personas afectadas.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a tres personas que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo debido al fuerte impacto luego de que el camión colisionara.
Los socorristas les brindaron asistencia prehospitalaria a dos de los pacientes y posteriormente fueron ingresados a un centro asistencial. Mientras que en el lugar donde ocurrió el accidente se confirmó el fallecimiento de la tercera persona como consecuencia de haber sufrido politraumatismo.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha podido ser identificada. Preliminarmente se conoció que todos son de sexo masculino.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7