Un fallecido tras fuerte accidente en la zona 6

Una persona falleció durante la madrugada de este viernes, 26 de junio, luego de que el vehículo en el que se conducía impactara en la parte trasera de un camión. El hecho ocurrió sobre la calzada José Milla y 23 avenida, zona 6 de la Ciudad de Guatemala, en el tramo con dirección hacia la Calle Martí. Las causas no han sido determinadas.
Elementos de la 4ª compañía y de la estación central de los Bomberos Voluntarios movilizaron de inmediato tras ser notificados por los transeúntes sobre una fuerte colisión que se había registrado en ese sector y que aparentemente había dejado personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas hicieron una verificación en el área y localizaron a un hombre que presentaba golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Tras hacer la evaluación correspondiente, se determinó que ya no contaba con signos vitales.
Víctor Gómez, vocero de la institución de socorro, informó que la víctima mortal fue identificada como Guillermo Eduardo Xon Ortíz, de 25 años, quien aparentemente era el conductor del carro.
Mientras tanto, de acuerdo con la información preliminar, el conductor del camión involucrado en la colisión presuntamente abandonó el lugar tras el percance.
Impacto en el tránsito
Elementos del cuerpo de socorro mantienen presencia en el lugar, al igual que los agentes de la Policía Nacional Civil. También se hizo el cierre del área donde se dio el trágico percance para quedar a la espera de la presencia del Ministerio Público (MP), que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.
Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) mantienen desvíos vehiculares en el sector para facilitar el trabajo de las autoridades.
Debido a esta situación, el tránsito permanece afectado en el área, por lo que se hizo un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias.