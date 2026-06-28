Surgen videos posteriores al tiroteo dentro de una discoteca

Después del ataque armado que dejó un fallecido y al menos ocho heridos de bala, dentro de un local identificado como "Discoteca Dembow", este domingo, 28 de junio de 2026, surgieron videos posteriores al incidente. En las imágenes se ve la parte de afuera del local y se escuchan gritos, golpes y hasta detonaciones de arma de fuego.
Frente al local se puede ver la presencia de varios jóvenes y algunas motocicletas, posiblemente propiedad de quienes asistieron a una reunión en ese lugar. Otros grupos de vecinos de Ciudad Quetzal compartieron otro video en que se ve a varios jóvenes correr, mientras otras personas piden auxilio dentro del local.
"Ayúdenme", grita una mujer dentro del local; "Apúrense, sáquenos de acá", exclama la mujer, mientras en el fondo aún se puede escuchar música a alto volumen. En el Grupo Ciudad Quetzal de Todos, varios vecinos pidieron el cierre de este tipo de locales en el lugar.
En el audio la mujer sigue gritando y pidiendo que la saquen de lugar con rapidez, la víctima asegura que los quieren matar y por eso grita fuertemente para que los saquen del área. Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que dentro del local murió una persona y ocho más fueron trasladadas a un hospital tras sufrir varias heridas de bala.
En otras noticias: Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ se reunieron en la zona 4 capitalina para realizar una marcha en defensa de sus DDHH.
Heridos en discoteca fueron hospitalizados
Los cuerpos de rescate confirmaron que los ocho heridos fueron trasladados a dos centros asistenciales, un grupo fue llevado al hospital 7-19 del Seguro Social y otros a la emergencia del Hospital Roosevelt. Bomberos Municipales Departamentales indicaron que los lesionados fueron trasladados en estado delicado.
Medios locales reportaron que tras el incidente armado, las autoridades realizaron varios operativos en las cercanías y que recopilaron información para conocer los detalles de lo ocurrido dentro de la discoteca.