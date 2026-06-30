 Localizan un feto en la vía pública de la zona 1

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Localizan un feto en la vía pública de la zona 1

Fue encontrado en el interior de un bote de plástico.

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Área donde fue localizado un feto en la zona 1., Bomberos Voluntarios
Área donde fue localizado un feto en la zona 1. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro reportaron este martes, 30 de junio, la localización de un feto humano abandonado en la vía pública en la 3ª calle "A", entre la 9ª y 10ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, en su centro de llamadas se recibió información con respecto a la presencia de posibles restos humanos en una de las banquetas, por lo que se destinó personal para darle seguimiento a esta situación.

Los técnicos en urgencias médicas de la 4ª compañía hicieron la verificación correspondiente y constataron que dentro de un bote de plástico se encontraba un feto. El recipiente fue abandonado frente a un hotel.

Tras el hallazgo, los socorristas resguardaron el área y notificaron a las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias legales.

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El feto fue abandonado dentro de un recipiente de plástico. - Bomberos Voluntarios

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