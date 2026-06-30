Localizan un feto en la vía pública de la zona 1

Los cuerpos de socorro reportaron este martes, 30 de junio, la localización de un feto humano abandonado en la vía pública en la 3ª calle "A", entre la 9ª y 10ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, en su centro de llamadas se recibió información con respecto a la presencia de posibles restos humanos en una de las banquetas, por lo que se destinó personal para darle seguimiento a esta situación.
Los técnicos en urgencias médicas de la 4ª compañía hicieron la verificación correspondiente y constataron que dentro de un bote de plástico se encontraba un feto. El recipiente fue abandonado frente a un hotel.
Tras el hallazgo, los socorristas resguardaron el área y notificaron a las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias legales.