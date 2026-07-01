 Cuba inicia retiro de colaboradores sanitarios de Guatemala

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
87
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Nacionales

Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemala

Desde el inicio de la colaboración en noviembre de 1998, más de 11 mil profesionales cubanos prestaron asistencia médica en Guatemala

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Médicos / Doctores / Operación / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cuba inició el regreso de su brigada médica de Guatemala, con el arribo del primer grupo de 58 de sus integrantes a La Habana, reportaron medios estatales.

La brigada de 412 profesionales de la salud cubanos se retira después de que Guatemala no renovara los contratos argumentando el vencimiento del acuerdo de cooperación, pero el Gobierno de La Habana atribuye la decisión a presiones de Estados Unidos.

Al recibir a los sanitarios en el aeropuerto internacional de La Habana, la viceministra primera de Salud Pública de la isla, Tania Cruz Hernández, destacó la "obra humanista" desarrollada por los profesionales sanitarios cubanos en el país centroamericano.

Asimismo, lamentó que "la decisión unilateral del Gobierno de Guatemala de poner fin a la colaboración médica cubana afecte el acceso a los servicios de salud de miles de personas", refirió el periódico Granma.

Cruz recordó que, desde el inicio de la colaboración en noviembre de 1998, tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica, más de 11.327 profesionales cubanos prestaron asistencia médica en Guatemala, "contribuyendo al fortalecimiento de su sistema sanitario".

Canciller de Guatemala admite presiones de EE. UU. en torno a las brigadas médicas cubanas

Los profesionales de la salud cubanos llegaron a Guatemala en 1998 tras el paso del huracán Mitch

Además, enumeró que en casi tres décadas, los sanitarios insulares presentes en zonas apartadas de ese país, realizaron más de 62 millones de consultas médicas, 625.000 intervenciones quirúrgicas, 198.000 de ellas oftalmológicas, asistieron más de 274.000 partos, aplicaron más de un millón de dosis de vacunas y contribuyó a salvar más de 378.000 vidas.

También resaltó su participación en programas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.

Trabajo de las brigadas médicas cubanas

El pasado marzo Cuba también retiró a sus sanitarios que prestaban servicio en Jamaica y Honduras.

Una decena de países caribeños y centroamericanos han cerrado o reducido en el último año sus contratos de servicios médicos con Cuba, por la insistencia de Washington de que no colaboren en prácticas que tacha de "trabajo forzado".

La exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, junto al turismo y las remesas.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

* Con información de la agencia de noticias EFE

En Portada

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usact
Nacionales

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usac

11:01 AM, Jul 01
Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usact
Nacionales

Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usac

10:45 AM, Jul 01
PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14t
Nacionales

PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14

09:04 AM, Jul 01
Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemalat
Nacionales

Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemala

08:24 AM, Jul 01
Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintlat
Nacionales

Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintla

10:05 AM, Jul 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolCopa del MundoEstados UnidosMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar