Impactante Video: Vehículo Embiste a Motociclista en Carretera

Las cámaras de videovigilancia captaron el accidente de tránsito que se registró la noche del lunes, 29 de junio, en el sector de Chiroy, caserío Chuacruz, en Sololá, en el que uno de los involucrados perdió la vida. Según se observa en las imágenes, el conductor de un vehículo intenta rebasar en esa ruta y no se percató de que sobre la vía venía un motorista.
El motorista impactó contra el vehículo y salió expulsado quedando tendido sobre la cinta asfáltica. Elementos de los Bomberos Voluntarios de la 98.ª Compañía de la aldea Los Encuentros acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al motorista, a quien trasladaron al Hospital Nacional de Sololá.
Según reporte de medios locales, el joven motorista fue identificado como Santos Rodrigo Julajuj Samines, de 17 años de edad, originario de el caserío el Barranco aldea El Tablón, Sololá.
Joven motorista falleció tras ser embestido por conductor que intentaba rebasar en Sololá. pic.twitter.com/2rsN4IZrTy— Ivonne Gordillo (@IGordillo_EUD) July 1, 2026
De acuerdo con los medios de la localidad, ese tramo carretero está recién asfaltado y se encuentra en buenas condiciones por lo que hicieron un llamado a la población a conducirse con precaución. El cumplimiento del reglamento de tránsito, vigente en el país, procura que todas las personas que utilizan la vía pública se conduzcan con las normas de seguridad. Respetar los límites de velocidad, así como extremar las precauciones durante la noche, en donde se reduce la visibilidad es importante sobre todo en las diferentes rutas del país.