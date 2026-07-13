 Hombre atropellado en aldea El Tablón, Villa Canales

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Hombre muere atropellado en la aldea El Tablón, Villa Canales

El conductor implicado no fue localizado en el lugar

Compartir:
Área donde murió un hombre atropellado en El Tablón, Villa Canales, Bomberos Voluntarios
Área donde murió un hombre atropellado en El Tablón, Villa Canales / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un incidente vial cobró la vida de una persona durante la madrugada de este lunes, 13 de julio, en un sector de la carretera principal de la aldea El Tablón, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. En el área se mantiene presencia de las autoridades para darle seguimiento al caso

Los Bomberos Voluntarios informaron que el personal de la 54ª Compañía trasladó unidades de emergencia en la referida localidad tras recibir el reporte de una persona posiblemente atropellada que permanecía en estado inconsciente y presentaba múltiples lesiones

Al arribar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre que ya no presentaba signos vitales. La víctima sufrió politraumatismo general y una fractura expuesta en una de sus piernas.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que el hombre fue atropellado por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Solo se determinó que tiene aproximadamente 35 años de edad.

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes al lugar de los hechos para realizar las diligencias y coordinar el retiro del cuerpo de la víctima.

Localizan a dos personas fallecidas en Villa Canales

Los cuerpos de socorro confirmaron que el pasado jueves, 9 de julio, fueron localizadas dos personas fallecidas en el sector Los Álamos, kilómetro 17.5 de la carretera que conduce de Villa Canales hacia la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida sobre el caso, los transeúntes alertaron sobre la presencia de dos bultos sospechosos sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos para darle seguimiento a la situación.

Los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación correspondiente y constataron que sobre la cinta asfáltica, a orillas de la banqueta, se encontraban los cadáveres de dos personas que habían sido abandonados por desconocidos.

Los cuerpos estaban atados de pies y manos y envueltos en nailon y sábanas. Debido a esta situación, no se pudo determinar el sexo, la identidad y las causas de la muerte de las víctimas.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyectot
Nacionales

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

10:52 AM, Jul 13
Suspenden clases en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, por inundacionest
Nacionales

Suspenden clases en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, por inundaciones

08:28 AM, Jul 13
Localizan el cuerpo de una mujer en Villa Nuevat
Nacionales

Localizan el cuerpo de una mujer en Villa Nueva

07:34 AM, Jul 13
Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenangot
Nacionales

Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenango

09:23 AM, Jul 13
Muere Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 añost
Farándula

Muere Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park", a los 78 años

07:22 AM, Jul 13

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaFIFAMessiMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar