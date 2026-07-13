Hombre atropellado en aldea El Tablón, Villa Canales

Un incidente vial cobró la vida de una persona durante la madrugada de este lunes, 13 de julio, en un sector de la carretera principal de la aldea El Tablón, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. En el área se mantiene presencia de las autoridades para darle seguimiento al caso
Los Bomberos Voluntarios informaron que el personal de la 54ª Compañía trasladó unidades de emergencia en la referida localidad tras recibir el reporte de una persona posiblemente atropellada que permanecía en estado inconsciente y presentaba múltiples lesiones
Al arribar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre que ya no presentaba signos vitales. La víctima sufrió politraumatismo general y una fractura expuesta en una de sus piernas.
De acuerdo con la información preliminar, se presume que el hombre fue atropellado por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar antes de la llegada de los cuerpos de socorro.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Solo se determinó que tiene aproximadamente 35 años de edad.
Las autoridades correspondientes se hicieron presentes al lugar de los hechos para realizar las diligencias y coordinar el retiro del cuerpo de la víctima.
Localizan a dos personas fallecidas en Villa Canales
Los cuerpos de socorro confirmaron que el pasado jueves, 9 de julio, fueron localizadas dos personas fallecidas en el sector Los Álamos, kilómetro 17.5 de la carretera que conduce de Villa Canales hacia la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida sobre el caso, los transeúntes alertaron sobre la presencia de dos bultos sospechosos sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos para darle seguimiento a la situación.
Los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación correspondiente y constataron que sobre la cinta asfáltica, a orillas de la banqueta, se encontraban los cadáveres de dos personas que habían sido abandonados por desconocidos.
Los cuerpos estaban atados de pies y manos y envueltos en nailon y sábanas. Debido a esta situación, no se pudo determinar el sexo, la identidad y las causas de la muerte de las víctimas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7