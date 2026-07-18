Choque en Periférico deja tres heridos durante la madrugada

Bomberos Municipales reportaron que durante la madrugada, un tráiler y un picop protagonizaron un choque en el Anillo Periférico, entre los puentes de la calzada San Juan y la calzada Roosevelt, en la zona 7 capitalina. Luego de varias horas de trabajo, los paramédicos lograron rescatar a tres personas heridas, de entre los hierros retorcidos del vehículo pequeño.
Los rescatistas reportaron que tras el percance, los afectados fueron trasladados hacia diferentes centros asistenciales. Según las imágenes, el picop quedó con serios daños en la parte frontal de la cabina del automotor; el carro quedó con la parte del conductor totalmente destruida.
Las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate mostraron que el tráiler involucrado en el choque se identifica con las placas comerciales 843 BXZ. Según las imágenes, el transporte pesado no sufrió ningún tipo de daños, y por el momento se desconoce si el conductor fue detenido por las autoridades.
Tras el impacto, el picop terminó sobre el arriate central del Periférico y con los vidrios totalmente destruidos. Los cuerpos de socorro tuvieron que trabajar por varios minutos en el área, con equipo especial, para rescatar a los tres ocupantes de la unidad.
Choque mortal en ruta Interamericana
Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la noche, un carro tipo agrícola y una unidad del transporte pesado protagonizaron un choque con saldo de una persona fallecida, localizada en el interior de uno de los vehículos. Los paramédicos extrajeron el cuerpo y luego dieron aviso a las autoridades para dar paso las investigaciones del accidente vial.
El accidente tuvo lugar en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana; fueron elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Juan Argueta, a bordo de las unidades RD-94 y RSA-01, quienes atendieron esta emergencia.
El trabajo de los rescatistas incluyó el rescate y estabilización de una segunda persona, quien sufrió serias heridas que ameritaron su traslado hacia un centro asistencial. Uno de los vehículos, de color rojo, sufrió serios daños en su infraestructura y según las imágenes, la víctima mortal viajaba como copiloto.
Fallecido en la ruta CA2-Occidente
Mientras tanto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV) reportó el hallazgo de una persona fallecida en el kilómetro 147 de la ruta CA-2 Occidente, en el área del municipio de San Antonio, departamento de Suchitepéquez.
Aunque se desconoce el porqué falleció la persona, agentes de Provial llegaron al área para coordinar un cierre vial temporal en el área del accidente. El personal de dicha institución instaló señales temporales en la ruta y dirigió el tránsito para evitar algún hecho de tránsito.