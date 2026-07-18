 Choque en Periférico deja tres heridos durante la madrugada

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Choque en el Periférico deja tres heridos durante la madrugada

Los cuerpos de rescate reportaron varios accidentes durante la madrugada; el choque del Periférico involucró a un picop y un tráiler.

Compartir:
El choque del Anillo Periférico dejó tres personas con heridas., Bomberos Municipales.
El choque del Anillo Periférico dejó tres personas con heridas. / FOTO: Bomberos Municipales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Bomberos Municipales reportaron que durante la madrugada, un tráiler y un picop protagonizaron un choque en el Anillo Periférico, entre los puentes de la calzada San Juan y la calzada Roosevelt, en la zona 7 capitalina. Luego de varias horas de trabajo, los paramédicos lograron rescatar a tres personas heridas, de entre los hierros retorcidos del vehículo pequeño.

Los rescatistas reportaron que tras el percance, los afectados fueron trasladados hacia diferentes centros asistenciales. Según las imágenes, el picop quedó con serios daños en la parte frontal de la cabina del automotor; el carro quedó con la parte del conductor totalmente destruida.

Las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate mostraron que el tráiler involucrado en el choque se identifica con las placas comerciales 843 BXZ. Según las imágenes, el transporte pesado no sufrió ningún tipo de daños, y por el momento se desconoce si el conductor fue detenido por las autoridades.

Tras el impacto, el picop terminó sobre el arriate central del Periférico y con los vidrios totalmente destruidos. Los cuerpos de socorro tuvieron que trabajar por varios minutos en el área, con equipo especial, para rescatar a los tres ocupantes de la unidad. 

Presidente de Panamá envía mensaje de aliento a Guatemala y México tras fuertes sismos

El Gobierno de Guatemala declaró la alerta anaranjada institucional para activar el monitoreo ante posibles réplicas.

Choque mortal en ruta Interamericana

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la noche, un carro tipo agrícola y una unidad del transporte pesado protagonizaron un choque con saldo de una persona fallecida, localizada en el interior de uno de los vehículos. Los paramédicos extrajeron el cuerpo y luego dieron aviso a las autoridades para dar paso las investigaciones del accidente vial.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana; fueron elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Juan Argueta, a bordo de las unidades RD-94 y RSA-01, quienes atendieron esta emergencia.

El trabajo de los rescatistas incluyó el rescate y estabilización de una segunda persona, quien sufrió serias heridas que ameritaron su traslado hacia un centro asistencial. Uno de los vehículos, de color rojo, sufrió serios daños en su infraestructura y según las imágenes, la víctima mortal viajaba como copiloto.

Fallecido en la ruta CA2-Occidente

Mientras tanto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV) reportó el hallazgo de una persona fallecida en el kilómetro 147 de la ruta CA-2 Occidente, en el área del municipio de San Antonio, departamento de Suchitepéquez.

Aunque se desconoce el porqué falleció la persona, agentes de Provial llegaron al área para coordinar un cierre vial temporal en el área del accidente. El personal de dicha institución instaló señales temporales en la ruta y dirigió el tránsito para evitar algún hecho de tránsito.

En Portada

Insivumeh reporta varios sismos durante la madrugada de este sábadot
Nacionales

Insivumeh reporta varios sismos durante la madrugada de este sábado

07:16 AM, Jul 18
VIDEO | Maestro guatemalteco se vuelve viral tras proteger a sus alumnos durante fuerte sismot
Viral

VIDEO | Maestro guatemalteco se vuelve viral tras proteger a sus alumnos durante fuerte sismo

08:29 AM, Jul 18
Así fue la despedida de José Contreras t
Deportes

Así fue la despedida de José Contreras

10:16 PM, Jul 17
Las Malvinas son argentinas: el gesto de la Albiceleste que desató polémica tras vencer a Inglaterrat
Universo Futbol

"Las Malvinas son argentinas": el gesto de la Albiceleste que desató polémica tras vencer a Inglaterra

04:39 PM, Jul 15
Padre de Jayden Adams habla por primera vez tras la trágica muerte del jugador sudafricanot
Universo Futbol

Padre de Jayden Adams habla por primera vez tras la trágica muerte del jugador sudafricano

06:11 PM, Jul 14

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolArgentinaGuatemalaEstados UnidosFIFAMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar