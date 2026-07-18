Mueren ocho personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

Se trata del mayor ataque ucraniano contra la región de Moscú desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Al menos ocho personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú.

Además, resultaron heridos más de medio centener de operarios de Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales.

El gobernador de Tambov, Yevgueni Pervishov, estimó en 25 los heridos, mientras el jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, habló de 37 afectados. Tanto en uno como en otro caso, varios de los heridos han sido ingresados en hospitales en estado grave o muy grave.

Horas después de informar sobre los heridos, el gobernador de la región de Moscú escribió en redes sociales que uno de los afectados por los ataques en la localidad de Elektrostal falleció en el hospital.

A su vez, ocho de los heridos continúan en estado grave, precisó Vorobiov, quien añadió que los fragmentos de un dron cayeron sobre un jardín infantil sin causar víctimas.

Wildberries confirmó ataques

Wildberries confirmó en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados enemigos, que describió como "una noche terrible" para la compañía.

El almacén atacado en la región adyacente a la capital sigue siendo pasto de las llamas, mientras el incendio ha sido ya prácticamente sofocado en Tambov.

Se puede decir con seguridad que esto ha sido un planificado atentado terrorista contra la población civil", denunció Pervishov en Telegram.

Añadió que el ataque tenía por objetivo causar "un gran número de víctimas", ya que los explosivos que portaban los drones llevaban metralla.

Las defensas antiaéreas funcionaron. Fueron derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubiera sido mucho mayor", explicó.

Se trata del mayor ataque ucraniano contra la región de Moscú desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. En total, durante la noche pasada las defensas antiaéreas rusas derribaron cerca de 400 drones, según datos oficiales.

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