 Maestro guatemalteco se vuelve viral tras fuerte sismo

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VIDEO | Maestro guatemalteco se vuelve viral tras proteger a sus alumnos durante fuerte sismo

Así actuó un maestro guatemalteco para proteger a sus alumnos durante el fuerte sismo.

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VIDEO | Maestro guatemalteco calma a sus alumnos durante fuerte sismo y los evacúa., Redes sociales.
VIDEO | Maestro guatemalteco calma a sus alumnos durante fuerte sismo y los evacúa. / FOTO: Redes sociales.
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El fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado durante la mañana del viernes 17 de julio provocó momentos de tensión en distintas zonas de México y Guatemala. En medio de la emergencia, el actuar de un maestro guatemalteco se volvió viral luego de que quedara grabado el momento en que logró controlar el pánico de sus alumnos y guiarlos hacia un lugar seguro.

Se trata de Jorge Mario Montúfar de León, docente que se encontraba con un grupo de estudiantes de primaria en el caserío Ojo de Agua, San Marcos, cuando comenzó el movimiento telúrico.

En el video se observa cómo, al sentir el fuerte sismo, varios alumnos comenzaron a gritar y mostraron preocupación por la intensidad del movimiento. Ante esta situación, el maestro tomó el control de la situación y, en lugar de correr o abandonar inmediatamente el salón, les pidió a los estudiantes que mantuvieran la calma y se protegieran debajo de sus mesas.

Bueno, no griten, no griten, métanse abajo de sus mesas, ya va a pasar. No tengan miedo, no tengan miedo. Este temblor fue bien fuerte, pero no tengan miedo", se escucha decir al docente mientras intenta tranquilizar a los menores.

Una vez que el movimiento disminuyó, Montúfar de León comenzó a organizar la evacuación. El maestro pidió a sus alumnos salir poco a poco, de forma ordenada y sin empujarse, mientras les indicaba que utilizaran sus cuadernos para protegerse la cabeza.

Ahora salgan con un cuadernito en su cabeza, salgan poco a poco. Abran la puerta, por favor. Con cuidado para abajo, al patio. Vamos al patio", indicó el docente.

Reconocer actual del maestro

De esta manera, el maestro guió a los estudiantes fuera del aula y los llevó hacia un punto seguro. El video muestra cómo, durante toda la emergencia, mantuvo la calma y dio instrucciones claras a los alumnos, primero para protegerse durante el sismo y posteriormente para evacuar de manera ordenada.

La grabación rápidamente se difundió en plataformas digitales, donde el actuar del docente fue ampliamente reconocido. Usuarios destacaron que su reacción permitió evitar que el miedo y los gritos provocaran una evacuación desordenada durante un momento de emergencia.

El caso también fue compartido por la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que destacó la importancia de conocer y aplicar correctamente las medidas de protección durante un sismo.

Este caso destaca que un buen actuar ante un sismo y conocer las medidas de protección correctas durante el evento ayuda ampliamente a afrontar la situación con éxito, evitando el pánico colectivo y salvando vidas", señaló la plataforma.

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