 Gobierno actualiza el Plan K'atun con consulta ciudadana
Nacionales

Gobierno inicia actualización del Plan de Desarrollo K'atun con consulta ciudadana

La nueva estrategia, con una proyección hasta el 2052, incorporará datos recientes y buscará responder a desafíos como el cambio climático, la migración y la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo y el titular de Segeplan, Carlos Mendoza, durante la conferencia de prensa "La Ronda" en el Palacio Nacional el lunes 20 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo y el titular de Segeplan, Carlos Mendoza, durante la conferencia de prensa "La Ronda" en el Palacio Nacional el lunes 20 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes, 20 de julio, desde el Palacio Nacional de la Cultura, que la nación vive un periodo de crecimiento económico y de confianza internacional. En este contexto, informó que tomó la decisión de renovar el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, el principal marco de planificación nacional para garantizar que la ruta de desarrollo esté alineada con las actuales realidades y expectativas de la población.

El gobernante señaló que el plan actual fue diseñado hace más de dos décadas y ya no representa la Guatemala contemporánea. "Seguir planificando con un diagnóstico desactualizado sería tomar decisiones para un país que ya no existe", enfatizó. Entre los desafíos más urgentes que enfrenta Guatemala hoy, el presidente destacó el cambio climático, la migración y la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial.

Consulta ciudadana como eje del nuevo plan de país

La nueva hoja de ruta se construye con la participación activa de los ciudadanos en todos los territorios, no solo con decisiones tomadas desde la capital. Arévalo subrayó que el futuro K'atun no será un plan de una sola administración, sino una política de Estado proyectada hacia las próximas décadas, cuyo principal objetivo es asegurar el progreso logrado y sentar las bases para el éxito de futuras generaciones.

Durante la conferencia, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza, detalló el proceso de actualización del K'atun. "Ya estamos en proceso de consulta ciudadana en los territorios para garantizar un Plan Nacional de Desarrollo construido sobre consensos mínimos sobre el país, la sociedad y el Estado que queremos", explicó.

Nueva visión: Guatemala hacia el 2052

La estrategia nacional, conocida como K'atun -palabra de origen maya que simboliza ciclos de transformación y aprendizaje-, ahora extenderá su horizonte hasta el año 2052. Esta tendencia, adoptada por Guatemala y otros países de la región, responde a la urgente necesidad de anticipar los retos tecnológicos, sociales y climáticos.

Según Mendoza, el nuevo plan integra datos actuales como el Censo de Población 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional y los mapas de pobreza actualizados por Segepla utilizando datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023. "Esto nos permitirá definir escenarios para el futuro de Guatemala y prepararnos ante los retos que se presenten", dijo el funcionario.

Participación en la consulta nacional

La actualización del K'atun incorpora una amplia consulta ciudadana, con diálogos territoriales en diferentes departamentos del país incluyen al sector juvenil, tradicionalmente sin representación oficial. Por ello, Segeplan invitó a la ciudadanía a ingresar al sitio katun2052.gt, que ya está habilitada y se mantendrá abierta hasta el 31 de agosto, para aportar su visión sobre el futuro nacional.

El funcionario explicó los pasos a seguir para que los comentarios de los guatemaltecos sean tomados en cuenta:

  • Seleccionar el idioma preferido en la plataforma.
  • Completar información general.
  • Brindar opiniones sobre los problemas actuales y prioridades para 2052.
  • Al finalizar la consulta, el usuario recibirá un código QR para compartir y promover la participación de más personas.
Foto embed
Portal habilitado por el Gobierno de Guatemala para recabar comentarios de ciudadanos que permitan actualizar el Plan Nacional de Desarrollo K’atun. - .

El titular de la Segeplan enfatizó que la campaña busca que cada voz guatemalteca aporte a un plan incluyente de largo plazo.

Al cierre del evento, Mendoza instó a los medios de comunicación y a los ciudadanos a difundir la iniciativa. "El futuro también es nuestro y se empieza a construir ahora", enfatizó. Añadió que el instrumento actualizado será la guía central de planificación estatal y marcará el rumbo estratégico del país hasta mediados del siglo.

En Portada

Arévalo: Ningún estudiante en Guatemala puede ser perseguido por pensar distintot
Nacionales

Arévalo: "Ningún estudiante en Guatemala puede ser perseguido por pensar distinto"

08:48 AM, Jul 20
Gobierno inicia actualización del Plan de Desarrollo Katun con consulta ciudadanat
Nacionales

Gobierno inicia actualización del Plan de Desarrollo Katun con consulta ciudadana

11:04 AM, Jul 20
Arévalo pide a la CC regular las interpelaciones para evitar que paralicen la gestión del Ejecutivot
Nacionales

Arévalo pide a la CC regular las interpelaciones para evitar que paralicen la gestión del Ejecutivo

09:49 AM, Jul 20
Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFAt
Universo Futbol

Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFA

07:17 AM, Jul 20
La Selección de España fue criticada tras ser captada llevando la Copa en una bolsa de basurat
Farándula

La Selección de España fue criticada tras ser captada llevando la Copa en una bolsa de basura

10:36 AM, Jul 20

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinauniversofutbolGuatemalaMessiFIFAEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar