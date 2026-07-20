Gobierno actualiza el Plan K'atun con consulta ciudadana

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes, 20 de julio, desde el Palacio Nacional de la Cultura, que la nación vive un periodo de crecimiento económico y de confianza internacional. En este contexto, informó que tomó la decisión de renovar el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, el principal marco de planificación nacional para garantizar que la ruta de desarrollo esté alineada con las actuales realidades y expectativas de la población.
El gobernante señaló que el plan actual fue diseñado hace más de dos décadas y ya no representa la Guatemala contemporánea. "Seguir planificando con un diagnóstico desactualizado sería tomar decisiones para un país que ya no existe", enfatizó. Entre los desafíos más urgentes que enfrenta Guatemala hoy, el presidente destacó el cambio climático, la migración y la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial.
Consulta ciudadana como eje del nuevo plan de país
La nueva hoja de ruta se construye con la participación activa de los ciudadanos en todos los territorios, no solo con decisiones tomadas desde la capital. Arévalo subrayó que el futuro K'atun no será un plan de una sola administración, sino una política de Estado proyectada hacia las próximas décadas, cuyo principal objetivo es asegurar el progreso logrado y sentar las bases para el éxito de futuras generaciones.
Durante la conferencia, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza, detalló el proceso de actualización del K'atun. "Ya estamos en proceso de consulta ciudadana en los territorios para garantizar un Plan Nacional de Desarrollo construido sobre consensos mínimos sobre el país, la sociedad y el Estado que queremos", explicó.
Nueva visión: Guatemala hacia el 2052
La estrategia nacional, conocida como K'atun -palabra de origen maya que simboliza ciclos de transformación y aprendizaje-, ahora extenderá su horizonte hasta el año 2052. Esta tendencia, adoptada por Guatemala y otros países de la región, responde a la urgente necesidad de anticipar los retos tecnológicos, sociales y climáticos.
Según Mendoza, el nuevo plan integra datos actuales como el Censo de Población 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional y los mapas de pobreza actualizados por Segepla utilizando datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023. "Esto nos permitirá definir escenarios para el futuro de Guatemala y prepararnos ante los retos que se presenten", dijo el funcionario.
Participación en la consulta nacional
La actualización del K'atun incorpora una amplia consulta ciudadana, con diálogos territoriales en diferentes departamentos del país incluyen al sector juvenil, tradicionalmente sin representación oficial. Por ello, Segeplan invitó a la ciudadanía a ingresar al sitio katun2052.gt, que ya está habilitada y se mantendrá abierta hasta el 31 de agosto, para aportar su visión sobre el futuro nacional.
El funcionario explicó los pasos a seguir para que los comentarios de los guatemaltecos sean tomados en cuenta:
- Seleccionar el idioma preferido en la plataforma.
- Completar información general.
- Brindar opiniones sobre los problemas actuales y prioridades para 2052.
- Al finalizar la consulta, el usuario recibirá un código QR para compartir y promover la participación de más personas.
El titular de la Segeplan enfatizó que la campaña busca que cada voz guatemalteca aporte a un plan incluyente de largo plazo.
Al cierre del evento, Mendoza instó a los medios de comunicación y a los ciudadanos a difundir la iniciativa. "El futuro también es nuestro y se empieza a construir ahora", enfatizó. Añadió que el instrumento actualizado será la guía central de planificación estatal y marcará el rumbo estratégico del país hasta mediados del siglo.