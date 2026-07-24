 Captan asalto de motoladrones contra mujer en Amatitlán
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Cámara capta violento asalto de motoladrones contra una mujer en Amatitlán

Motoladrones golpearon, lanzaron al suelo y amenazaron con un arma de fuego a una mujer para asaltarla.

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Mujer es atacada por motoladrones., Captura de pantalla video de Facebook.
Mujer es atacada por motoladrones. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Una cámara de seguridad registró el momento en que dos motoladrones asaltaron, agredieron y amenazaron con un arma de fuego a una mujer que caminaba por la 5.ª avenida, entre la 6.ª y 7.ª calle de Amatitlán, durante la madrugada.

El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana y quedó grabado en un video de aproximadamente un minuto. En las imágenes se observa a la víctima caminando sola por la vía pública. Debido a la hora y la vestimenta que llevaba, se presume que se dirigía a abordar un autobús para trasladarse a su lugar de trabajo.

De un momento a otro, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta aparecen detrás de la mujer. Al alcanzarla, el acompañante desciende del vehículo, la empuja violentamente hasta hacerla caer sobre el asfalto y comienza a golpearla para despojarla de su bolso.

Tras cometer el robo, el agresor regresa a la motocicleta, extrae un arma de fuego, apunta contra la víctima para intimidarla y, junto con su cómplice, huye del lugar.

Monitoreo permitió ubicar a los sospechosos

De acuerdo con información de la Municipalidad de Amatitlán, personal del Centro de Monitoreo y Vigilancia observó en tiempo real lo ocurrido a través del sistema de videovigilancia instalado en distintos puntos del municipio.

Los operadores alertaron de inmediato a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y, mientras las unidades se movilizaban, dieron seguimiento al recorrido de los sospechosos mediante las cámaras de seguridad.

Gracias a esta coordinación, los agentes localizaron y capturaron a los presuntos responsables en la colonia Lupita, poniendo fin a su intento de escapar.

Destacan labor del Centro de Monitoreo

Tras la captura, la comuna amatitlaneca destacó la importancia del sistema de videovigilancia como apoyo para las fuerzas de seguridad.

El Centro de Monitoreo y Vigilancia se ha convertido en una herramienta fundamental, apoyando a las fuerzas de seguridad en la prevención, atención e investigación de hechos delictivos. Seguimos trabajando por el Valor Más Grande que es Nuestra Gente", expresó la Municipalidad de Amatitlán.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la situación legal de los detenidos.

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