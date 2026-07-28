Joven captura agresor sexual y aboga por protección femenina

El pasado fin de semana, Andrea Salazar, vecina del municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango, vivió una experiencia, al igual que millones de mujeres, que vulneró su integridad, ya que un sujeto la agredió sexualmente en la vía pública.
La joven, que supo defenderse en el momento en el que el hombre la tocó y recibió el apoyo de testigos, publicó un video para narrar su testimonio, pero más allá de brindar detalles sobre su caso, hizo un enérgico llamado para aprender a defenderse de este flagelo.
"Tenemos que aprender a defendernos como mujeres, como personas, también quisiera llegar al punto en el que nos preguntamos si esto le hubiera pasado a alguien más, pero esto ya ha pasado y quizá esa persona no se supo defender",
expresó.
La joven explicó que a pesar de que la agresión ocurrió en segundos y en los próximos logró detener y defenderse de su agresor, también tuvo que enfrentarse a los procesos que involucran seguir un proceso penal para que esta persona sea juzgada como la ley la establece.
Explicó que al presentarse ante las autoridades se enteró que el sujeto, capturado por la Policía Nacional Civil e identificado como Jonathan, de 22 años, ya contaba con un antecedente de delitos sexuales por haber agredido a una menor de 13 años.
Proteger a las niñas y mujeres
En su mensaje, además de agradecer a quienes le brindaron apoyo y protección en el momento del incidente, la joven hace un enérgico llamado para enseñarle a las mujeres a defenderse.
Haciendo eco de la frase de Gisèle Pelicot "La vergüenza debe cambiar de bando", usada en el histórico juicio en Francia para exigir que la carga moral recaiga sobre los agresores y no sobre las víctimas, la joven hizo un llamado a defender, proteger y acompañar a las víctimas de violencia sexual en el país.