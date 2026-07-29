Hombre es localizado sin vida en zona 1

Un hombre de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida durante la madrugada de este miércoles sobre la cinta asfáltica en la avenida Elena "B", entre la 1.ª y 2.ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios de la Estación Central, el llamado de emergencia alertó sobre una persona que permanecía tendida en la vía pública. Al llegar al lugar, los socorristas evaluaron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Los bomberos notificaron de inmediato a las autoridades competentes para que realizaran las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.