 PDH advierte efectos del incremento al pasaje
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PDH advierte efectos del incremento al pasaje

Según la entidad, las nuevas tarifas representan un golpe para los usuarios que dependen del transporte público y requieren respuestas más efectivas de las autoridades.

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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se pronunció con respecto a la medida que aplicó la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala de incrementar en Q2 la tarifa del pasaje, lo que eleva el costo a Q7 a partir de este miércoles 29 de julio de 2026.

El defensor del Usuario del Transporte Público de la PDH, Edgar Guerra, dijo que actualmente las personas del área metropolitana gastan un promedio de Q20 diarios y señaló el impacto que estaría teniendo esta nueva disposición en la economía familiar.

Según expuso, con el incremento al precio del pasaje, que ahora representa un 30% por pasajero, una familia podría gastar hasta aproximadamente Q100 en pasajes cada día. En tanto, para quienes utilizan el transporte extraurbano el gasto es más elevado, agregó.

Ante ese panorama, el defensor dijo que el Ejecutivo debe presentar propuestas "más creativas" para contrarrestar la problemática.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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