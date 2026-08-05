 Motorista muere en ataque armado en San Juan Sacatepéquez
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Motorista muere en ataque armado en San Juan Sacatepéquez

La víctima tenía 36 años de edad.

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Un motorista murió tras ser víctima de un ataque armado en San Juan Sacatepéquez., Bomberos Voluntarios
Un motorista murió tras ser víctima de un ataque armado en San Juan Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una persona perdió la vida como resultado de un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto en la 10ª calle sector Las Dalias, zona 1 del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron reportes con respecto a un hecho de violencia que se había registrado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron los elementos de la 37ª compañía. Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre en estado inconsciente.

"Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego que presentaba en diferentes partes del cuerpo", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

A pocos metros de donde fue hallada la víctima permanecía la motocicleta de color blanco en la que viajaba en el momento en el que ocurrió la agresión en su contra.

La persona fallecida fue identificada por familiares que acudieron al lugar de los hechos como José Luis Jocop Pérez, de 36 años.

Hasta el momento, se desconoce el origen de este ataque. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público trasladó personal a la escena del crimen para recabar evidencias y avanzar en el proceso de investigación.

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