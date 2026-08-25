 Investigación de posible milagro en hostia en Cuilapa
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Iglesia Católica inicia investigación sobre posible milagro en una hostia en Guatemala

A través de un comunicado, la parroquia El Niños de Dios, en Cuilapa, compartió detalles de lo sucedido el 30 de julio.

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El Niño de Dios Cuilapa, Instagram
El Niño de Dios Cuilapa / FOTO: Instagram
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La Iglesia Católica ha puesto en marcha una exhaustiva investigación sobre una posible manifestación eucarística ocurrida en Cuilapa, Santa Rosa, un suceso que ha captado la atención de la comunidad religiosa.

El incidente, que tuvo lugar durante una celebración litúrgica en julio pasado, involucra a una hostia consagrada que, según los reportes, no se disolvió en agua y desarrolló manchas rojizas.

Las autoridades eclesiásticas han solicitado prudencia y mesura antes de emitir cualquier juicio definitivo o calificar el hecho como un milagro.

Los hechos se registraron el 30 de julio de 2026, en el marco de la Semana Eucarística Misionera de la Parroquia El Niño Dios de Cuilapa. La misa se llevaba a cabo en las instalaciones de un colegio privado de la localidad.

De acuerdo con el comunicado oficial de la parroquia, el incidente comenzó cuando un adolescente recibió la Sagrada Comunión. El sacerdote oficiante notó que el joven intentaba sacar la hostia de su boca y actuó rápidamente para evitar que cayera al suelo.

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Comunicado 1 - Facebook

Siguiendo el protocolo establecido para estas situaciones, el presbítero colocó la hostia consagrada en un vaso de cristal con agua y la resguardó en la capilla de la casa parroquial.

Días después, durante las labores de limpieza de la capilla, un colaborador parroquial hizo un descubrimiento sorprendente: la hostia no solo no se había disuelto en el agua, sino que presentaba manchas rojizas que, según el testimonio, "podrían ser sangre". Este hallazgo fue el detonante para que el caso escalara dentro de la jerarquía eclesiástica local.

El colaborador informó de inmediato a un diácono y a un sacerdote, quienes también pudieron observar las inusuales manchas. Posteriormente, el párroco de la iglesia tomó el testimonio del colaborador y, en los días subsiguientes, la hostia fue examinada presencialmente por un diácono, un sacerdote y tres laicos, quienes corroboraron las observaciones iniciales. La cadena de testigos se amplió, dando mayor peso al reporte.

El 15 de agosto, el párroco presentó fotografías del fenómeno al obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Lima, quien fue informado detalladamente sobre el curso de los acontecimientos. Esta comunicación marcó un paso crucial en el proceso de investigación formal por parte de la Iglesia.

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Comunicado iglesia Cuilpa - Facebook

La Iglesia llama a la prudencia 

Tras la serie de eventos, la Parroquia El Niño Dios de Cuilapa emitió un comunicado el 22 de agosto, titulado "Posible manifestación eucarística".

En este documento, la institución informó que el caso será sometido a un riguroso proceso de discernimiento, enfatizando la necesidad de una investigación profunda antes de establecer cualquier conclusión definitiva.

La Iglesia advirtió que este tipo de acontecimientos son complejos y requieren un análisis exhaustivo. "Los casos no han sido nada comunes ni sencillos de discernir, por lo que no se pueden llamar milagros hasta que se concluya toda una investigación que se debe realizar y llevará su tiempo", señala el texto parroquial.

Esta declaración subraya la postura cautelosa de la institución frente a fenómenos de esta índole.

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milagro cuilapa - Facebook

El comunicado también indicó que el signo, es decir, la hostia alterada, fue retirado de la exposición pública y permanece resguardado "en un lugar especial". La parroquia aclaró que será el obispo quien proporcionará las instrucciones específicas para el discernimiento y el eventual estudio científico de esta posible manifestación eucarística, delineando los pasos a seguir en el futuro cercano.

Asimismo, la institución hizo un llamado al respeto hacia el lugar de los hechos y hacia las personas que fueron testigos del suceso. 

"Ante este acontecimiento, es necesario recordar que la Iglesia pide que, con prudencia y mesura, se juzgue el hecho", se lee en el documento. Este llamado busca evitar especulaciones y mantener un ambiente de respeto y reflexión.

El caso se encuentra en una etapa inicial de discernimiento, y será el proceso de investigación formal el que determine con exactitud lo que ocurrió con la hostia consagrada en Cuilapa.

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