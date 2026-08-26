Cabezal bloquea paso en avenida Bolívar

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala emitieron una alerta durante la madrugada de este miércoles, 26 de agosto, con respecto a un incidente que involucra a un vehículo de transporte pesado, el cual se encuentra obstaculizando el paso en la avenida Bolívar.
El cabezal permanece en la bajada hacia la 6ª avenida de la zona 1, por lo que se presentan complicaciones en el sector. El tránsito está totalmente lento debido a que la unidad se quedó trabada y con fallas mecánicas en la 24 calle.
"Esta situación está impidiendo el tránsito ligero proveniente de la avenida del Cementerio y puntos circunvecinos que se dirigen hacia la 6ª avenida de la zona 1 y la zona 4", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Trabajos en el área y desvíos
El funcionario municipal dio a conocer que debido a la emergencia que se registra en la avenida Bolívar, ya se están tomando acciones de desvío del tránsito, por lo que pidió precaución a los usuarios de este sector.
Asimismo, señaló que una grúa ya se encuentra en el lugar y se encargará de enganchar el vehículo de transporte pesado y movilizarlo para liberar lo antes posible el paso.
Otros vehículos con fallas
La PMT de Villa Nueva informó que un camión con desperfectos mecánicos permanece detenido en el área del puente Platanitos, en Bárcena, ocupando al menos un carril, por lo que se ha complicado la circulación vehicular.
Por aparte, la entidad reportó que un tráiler con fallas se encuentra obstaculizando el paso sobre la subida de Vila Lobos, así que solicitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes en el traslado hacia sus distintos puntos de destino.
Sumado a estas emergencias, en Villa Nueva se recordó que hay tránsito lento al norte, el cual inicia en el kilómetro 15 CA-9, debido a la reducción de carril en la calzada Aguilar Batres y 29 calle por la restricción de paso por el puente Periférico.