Patricia Orantes deja el Ministerio de Ambiente

El Gobierno de Guatemala confirmó este miércoles, 26 de agosto, que Patricia Orantes ya no ocupará el cargo de ministra de Ambiente y Recursos Naturales, por lo que agradeció su gestión al frente de la institución.
Por medio de un comunicado, el Ejecutivo señaló que la salida de la funcionaria de la referida cartera se concretará a partir del 1 de septiembre. Posteriormente, estaría retomado sus funciones parlamentarias como diputada al Congreso de la República.
"El Gobierno de la República agradece su gestión al frente de la cartera de Ambiente y Recursos Naturales, desde donde ejerció un liderazgo comprometido con la protección del ambiente, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible", expresó.
Orantes ocupó el cargo de ministra desde abril de 2024. Durante su gestión fueron promovidas distintas iniciativas, incluida la Ley de Aguas, que fue creada tomando como base propuestas de la ciudadanía recabadas a través de una plataforma digital.
De igual forma, se habilitó un canal de WhatsAppp llamado "Proceso Nacional del Agua", que abrió la posibilidad de aportes a cualquier persona interesada en el tema y que quisiera compartir sus sugerencias.
La propuesta fue entregada al Congreso de la República en julio de 2025, momento en el que la ministra les explicó a los diputados los avances en el tema y la ruta seguida para la elaboración de la normativa que busca regular el uso y protección del vital líquido.
Indicó que, además de crear las dos rutas mencionadas, se realizó una serie de mesas de trabajo a nivel nacional para poder escuchar los problemas principales en cada localidad, pero también abordar algunas soluciones.
Regresará al Congreso
Patricia Orantes fue electa diputada por el partido Movimiento Semilla y asumió funciones en enero de 2024 en el Congreso de la República. Sin embargo, tras ser invitada a formar parte del Gabinete a cargo del presidente Bernardo Arévalo, solicitó una licencia en el Legislativo para ausentarse de su curul.
De acuerdo con la información difundida hoy por el Ejecutivo, Orantes estaría regresando a sus funciones legislativas a partir del próximo mes cuando ya no integre el Ministerio de Ambiente.