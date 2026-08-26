Requisa en Pavón: Incautan Drogas, Celulares y Alcohol

Una requisa realizada en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón permitió localizar una gran cantidad de objetos prohibidos, presuntas drogas, bebidas alcohólicas y equipos de comunicación. Además, las autoridades informaron que lograron frustrar la construcción de un túnel que habría sido planificado para conectar el interior del centro penitenciario con el exterior.
El operativo se desarrolló como parte de las acciones de control y seguridad implementadas en el centro carcelario, con participación del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Sistema Penitenciario.
Entre los principales hallazgos figuran 387 objetos punzocortantes, 32 teléfonos celulares, 24 cargadores, 200 cables USB, cuatro radios intercomunicadores, dos repetidores de señal WiFi y dos cámaras de videovigilancia tipo bombillo.
Las autoridades también decomisaron una sierra eléctrica, además de equipos y accesorios que podrían facilitar las comunicaciones dentro del penal.
Sustancias ilícitas
Uno de los principales resultados de la requisa fue la localización de presuntas sustancias ilícitas. El listado incluye ocho paquetes grandes de presunta marihuana, 100 frascos de presuntos colmillos de cocaína, 800 bolsitas y 300 colmillos de presunta cocaína, mil piedras de presunto crack y 100 pastillas de presuntas anfetaminas. También fueron encontrados materiales destinados, presuntamente, al empaque y preparación de drogas.
El operativo permitió además incautar 20 mil cajetillas de cigarrillos, 850 cervezas y distintas cantidades de presunto licor clandestino, así como otros objetos prohibidos.
Entre los hallazgos también se contabilizaron 20 estatuas de la Santa Muerte, 118 puros de tabaco, ocho pesas, 20 moledores y 12 pipas.
En paralelo, las labores de inteligencia permitieron detectar la construcción de un túnel con una posible salida hacia el exterior de Pavón, por lo que las autoridades indicaron que el proyecto fue frustrado.
El Ejército señaló que estas acciones buscan recuperar el control del centro penitenciario y evitar que estructuras criminales mantengan operaciones dentro de las cárceles.