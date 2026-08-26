 Requisa en Pavón: Incautan Drogas, Celulares y Alcohol
Nacionales

Requisa en Pavón: incautan drogas, celulares, alcohol y equipos de comunicación

Hallan túnel de escape y decomisan objetos ilícitos durante requisa en Pavón.

Compartir:
Requisa en Pavón deja armas blancas, celulares y presuntas drogas., Ejército de Guatemala.
Requisa en Pavón deja armas blancas, celulares y presuntas drogas. / FOTO: Ejército de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una requisa realizada en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón permitió localizar una gran cantidad de objetos prohibidos, presuntas drogas, bebidas alcohólicas y equipos de comunicación. Además, las autoridades informaron que lograron frustrar la construcción de un túnel que habría sido planificado para conectar el interior del centro penitenciario con el exterior.

El operativo se desarrolló como parte de las acciones de control y seguridad implementadas en el centro carcelario, con participación del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Sistema Penitenciario.

Entre los principales hallazgos figuran 387 objetos punzocortantes, 32 teléfonos celulares, 24 cargadores, 200 cables USB, cuatro radios intercomunicadores, dos repetidores de señal WiFi y dos cámaras de videovigilancia tipo bombillo.

Las autoridades también decomisaron una sierra eléctrica, además de equipos y accesorios que podrían facilitar las comunicaciones dentro del penal.

Sustancias ilícitas

Uno de los principales resultados de la requisa fue la localización de presuntas sustancias ilícitas. El listado incluye ocho paquetes grandes de presunta marihuana, 100 frascos de presuntos colmillos de cocaína, 800 bolsitas y 300 colmillos de presunta cocaína, mil piedras de presunto crack y 100 pastillas de presuntas anfetaminas. También fueron encontrados materiales destinados, presuntamente, al empaque y preparación de drogas.

El operativo permitió además incautar 20 mil cajetillas de cigarrillos, 850 cervezas y distintas cantidades de presunto licor clandestino, así como otros objetos prohibidos.

Entre los hallazgos también se contabilizaron 20 estatuas de la Santa Muerte, 118 puros de tabaco, ocho pesas, 20 moledores y 12 pipas.

En paralelo, las labores de inteligencia permitieron detectar la construcción de un túnel con una posible salida hacia el exterior de Pavón, por lo que las autoridades indicaron que el proyecto fue frustrado.

El Ejército señaló que estas acciones buscan recuperar el control del centro penitenciario y evitar que estructuras criminales mantengan operaciones dentro de las cárceles.

En Portada

Requisa en Pavón: incautan drogas, celulares, alcohol y equipos de comunicaciónt
Nacionales

Requisa en Pavón: incautan drogas, celulares, alcohol y equipos de comunicación

10:23 PM, Ago 26
Xelajú no alcanzó el milagro y se despide la Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Xelajú no alcanzó el milagro y se despide la Copa Centroamericana 2026

10:05 PM, Ago 26
Congreso analiza fondo para estabilizar precios de los combustiblest
Nacionales

Congreso analiza fondo para estabilizar precios de los combustibles

06:51 PM, Ago 26
Proponen apoyo económico para agricultores afectados por condiciones climáticast
Nacionales

Proponen apoyo económico para agricultores afectados por condiciones climáticas

06:15 PM, Ago 26
Antigua se despide de la Copa Centroamericana con su cuarta derrota t
Deportes

Antigua se despide de la Copa Centroamericana con su cuarta derrota

08:16 PM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadFIFACopa Centroamericanaredes socialesViolenciaNoticias de GuatemalaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar