 Impactante video: brutal accidente de tráiler en ruta al Atlántico
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Impactante video muestra cómo tráiler desató un brutal accidente en ruta al Atlántico

Así fue el brutal momento en que un tráiler embistió varios vehículos.

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Video muestra fuerte accidente tras choque provocado por tráiler en ruta al Atlántico., Captura de pantalla video de X.
Video muestra fuerte accidente tras choque provocado por tráiler en ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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El momento en que un tráiler se cruza hacia el carril contrario y termina impactando contra varios vehículos quedó registrado en una cámara de seguridad. Las imágenes corresponden a un accidente ocurrido el martes 25 de agosto en el kilómetro 68 de la ruta al Atlántico, en el sector de La Chifurnia, Guastatoya, El Progreso.

La grabación muestra el tránsito avanzando con normalidad cuando, de manera repentina, el transporte pesado que circulaba hacia el sur sale de su trayectoria y se dirige directamente hacia los vehículos que circulaban en sentido contrario.

El tráiler impacta primero contra uno de los automotores y, debido a la fuerza del choque, termina involucrando a otros dos vehículos: dos unidades de transporte pesado y un automóvil.

La escena registrada por la cámara evidencia la violencia de la colisión. Tras los impactos, los vehículos quedan severamente afectados mientras personas que se encontraban en el sector se acercan para auxiliar a los involucrados.

Reportan personas heridas

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), varias personas resultaron heridas como consecuencia del accidente y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

El video, difundido posteriormente en redes sociales, ha llamado la atención por la rapidez con la que se desencadena el percance. En pocos segundos, el tráiler pasa de circular por su carril a quedar frente a los vehículos que avanzaban en dirección opuesta.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre personas fallecidas a causa del accidente. Tampoco se ha establecido públicamente qué provocó que el piloto perdiera el control del tráiler y terminara invadiendo el carril contrario.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que originaron el percance. Mientras tanto, las imágenes permiten reconstruir los segundos más críticos de uno de los accidentes registrados esta semana en esta transitada carretera.

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