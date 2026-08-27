Contralor: 19 Aspirantes No Cumplen Requisitos Postulados

La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 concluyó la fase de revisión de expedientes de los aspirantes al cargo. La sesión comenzó el miércoles 27 de agosto y se extendió hasta la madrugada de este jueves 28 de agosto.
Los integrantes de la referida instancia llevaron a cabo el proceso de verificación de la papelería presentada por los 58 ciudadanos que se postularon. En ese contexto, determinaron que únicamente 39 de ellos cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Con respecto a los 19 contadores restantes, la comisión los excluyó del proceso, por lo que en las próximas horas se les estaría notificando sobre su situación. Sin embargo, todavía podrían continuar en el proceso de selección, si es que presentan las pruebas de descargo correspondientes.
Proceso a seguir y próximas fases
El cronograma definido por la postuladora detalla que el viernes 28 de agosto será publicado en el diario oficial el listado de los candidatos excluidos por incumplir requisitos. Después, se tendrán los días sábado 29, lunes 31, martes 1 y miércoles 2 para la recepción de los argumentos de los profesionales.
En seguimiento al tema, se tiene previsto que en la quinta sesión, programada para el jueves 3 de septiembre, se haga la evaluación de las pruebas de descargo y se integren al listado de candidatos quienes reúnan los requisitos y estarían continuando en el proceso.
En ese sentido, será el viernes 4 de septiembre que se estaría publicando en el diario oficial y otros dos de mayor circulación el listado de los aspirantes que reunieron los requisitos para dar paso a la fase en la que cualquier persona que conozca sobre impedimentos lo pueda notificar ante la postuladora entre el lunes 7 y el martes 8 de septiembre.
La comisión tiene planificado que, tras concretar las etapas correspondientes, la nómina de seis aspirantes de los cuales se elegiría al nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas será enviada al Congreso de la República a finales de septiembre.
* Con información de Jaime Montenegro, Emisoras Unidas 89.7