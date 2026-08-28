Santa Lucía Milpas Altas: Tres personas fallecidas en accidente de tránsito

Un hecho de tránsito dejó a tres personas fallecidas y una más gravemente herida en el sector conocido como La Choza, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
De acuerdo con información, las víctimas se movilizaban a bordo de motocicletas cuando, por causas que aún se desconocen, fueron atropelladas.
Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Santa Lucía Milpas Altas evaluaron a las cuatro personas involucradas y constataron que tres de ellas ya no presentaban signos vitales.
Un hombre fue localizado con vida, pero en estado delicado, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.
El accidente de registró sobre la Ruta Nacional 10 de San Lucas Sacatepéquez hacia Santa Lucía Milpas Altas.