 Santa Lucía Milpas Altas: Tres personas fallecidas en accidente de tránsito
Nacionales

Santa Lucía Milpas Altas: Tres personas fallecidas en accidente de tránsito

Los afectados viajaban en motocicletas y fueron atropellados.

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Un hecho de tránsito dejó a tres personas fallecidas y una más gravemente herida en el sector conocido como La Choza, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

De acuerdo con información, las víctimas se movilizaban a bordo de motocicletas cuando, por causas que aún se desconocen, fueron atropelladas.

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Santa Lucía Milpas Altas evaluaron a las cuatro personas involucradas y constataron que tres de ellas ya no presentaban signos vitales.

Un hombre fue localizado con vida, pero en estado delicado, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

El accidente de registró sobre la Ruta Nacional 10 de San Lucas Sacatepéquez hacia Santa Lucía Milpas Altas.

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