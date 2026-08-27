Accidente en Alta Verapaz: Bomberos auxilian a 17 personas

Varias personas resultaron lesionadas en el marco de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 27 de agosto, en el kilómetro 137 de la ruta que comunica los municipios de Salamá y Cobán, en el departamento de Alta Verapaz.
Según la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, en el referido sector colisionaron un camión y un microbús que trasladaba pasajeros, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia para atender a los posibles afectados.
Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que los socorristas brindaron asistencia prehospitalaria a los afectados y posteriormente trasladaron a 17 personas heridas hacia las emergencias del Hospital de Cobán, donde quedaron bajo atención médica.
Reciente vuelco de camión con estudiantes
Varias personas heridas fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en el pasado 20 de agosto en la ruta que comunica la aldea Sepajch con el municipio de Lanquín, en el departamento de Alta Verapaz.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que el piloto de un camión perdió el control del volante y sufrió un percance que generó que el vehículo volcara.
Según la información, en la unidad viajaban varias personas, en su mayoría estudiantes de establecimientos locales, que salieron de la aldea Sepajch e iban a Lanquín para participar en un desfile inaugural por la feria patronal.
Los pasajeros del camión accidentado resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo y, además, presentaban crisis nerviosa.
Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a los afectados, les brindaron asistencia y determinaron que al menos 13 de ellos debían ser ingresados a un hospital.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7