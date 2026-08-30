 Balacera deja 2 fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7
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Balacera deja dos fallecidos e la colonia Castillo Lara, zona 7

El ataque armado cobró dos vidas en la 9ª. calle y 9ª. avenida de la zona 7 capitalina, colonia Castillo Lara.

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Según el reporte de los cuerpos de rescate, el hecho armado dejó dos fallecidos., Bomberos Voluntarios.
Según el reporte de los cuerpos de rescate, el hecho armado dejó dos fallecidos. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Cuerpos de rescate confirmaron que una balacera cobró la vida dos hombres la tarde de este domingo, 30 de agosto de 2026, en la colonia Castillo Lara, entre la 9ª. calle y 9ª. avenidas de la zona 7 capitalina. Técnicos en urgencias médicas de Bombero Voluntarios evaluaron a dos personas de sexo masculino, quienes presentaban heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras realizar la evaluación correspondiente, los rescatistas confirmaron que ambas víctimas carecían de signos vitales. "Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Se esperan a las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo los trámites de rigor", informaron los rescatistas.

Según las imágenes compartidas desde el lugar de la balacera, las dos víctimas mortales quedaron sobre una acera, uno de ellos sobre una banqueta y el otro encima de una motocicleta de color rojo. Las víctimas mortales quedaron frente a una vivienda de color verde del sector.

El gerente de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo, informó que el hecho armado ocurrió en el sector conocido como Bulevar La Madre. Según el comunicador, la balacera cobró la vida de un hombre y una mujer, quienes no han sido identificados hasta el momento.

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Resguardan área de la balacera

Los cuerpos de rescate dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para que llegaran a dar apoyo cerrando el lugar donde fue el hecho armado, con el fin de esperar a los peritos del Ministerio Público, quienes se encargarán de identificar a los fallecidos, para luego trasladarlos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Asimismo, el ente investigador desarrollará las primeras investigaciones en el lugar. No se descarta que en el área existan cámaras de video que ayuden a identificar como ocurrió el hecho de violencia.

Según las imágenes, una de las víctimas mortales vestía una licra negra y el hombre atacado a balazos vestía pantaloneta.

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 | Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 / Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 | Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 / Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 | Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 / Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 | Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 / Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 | Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 / Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 | Bomberos Voluntarios

Balacera deja dos fallecidos la colonia Castillo Lara, zona 7 / Bomberos Voluntarios

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