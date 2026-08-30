Se entrega a la PNC asegurando ser el asesino de dos hombres

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre que ingresó a la comisaría 51, ubicada en el municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz, asegurando ser el asesino de dos hombres. Tras la confesión, agentes de ese lugar acudieron a la aldea Cacaltuz y confirmaron el hallazgo de un hombre decapitado y otro fallecido por heridas de arma de fuego.
Según la descripción compartida por la PNC, el apresado ingresó al parqueo de la sede policial en estado de ebriedad. Sin embargo, vecinos de la localidad lo señalaron de ser el presunto autor del crimen, por lo que fue detenido.
La PNC indicó que el asesino confeso fue identificado como Denis, de 30 años, por lo que fue trasladado desde la subestación del municipio de San Pedro Carchá, hacia el departamento de Alta Verapaz hacia un juzgado de turno.
La PNC indicó que, además de confesar el crimen, el detenido mostró manchas de sangre en su vestimenta. Tras confirmar la veracidad del crimen, el asesino confeso fue detenido.
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Evidencias localizadas tras detención del asesino confeso
En el lugar del hecho de violencia, las fuerzas de seguridad también encontraron casquillos de bala y una tolva de arma de fuego. Asimismo, la PNC indicó que algunas personas señalaron al detenido como responsable de este hecho.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Paz Local, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades", informó la PNC.
Según imágenes compartidas por la PNC, los dos fallecidos quedaron sobre el área verde de una residencia de la localidad.