 Transportistas harán plantón frente al Congreso este lunes
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Transportistas harán plantón frente al Congreso este lunes

Los transportistas demandan una reforma a la ley 45-2016, argumentando que por ello sufren persecución y amenazas.

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El transporte pesado anunció una nueva jornada de protestas, pero ahora frente al Congreso., Archivo.
El transporte pesado anunció una nueva jornada de protestas, pero ahora frente al Congreso. / FOTO: Archivo.
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Transportistas de carga anunciaron este domingo, 30 de agosto de 2026, que realizarán un plantón frente al Congreso de la República el próximo lunes, a partir de las 9:00 horas frente al Congreso de la República. William Barrera, dirigente y representante de la gremial de pilotos del transporte pesado y tráileres de Guatemala, aseguró que se apostarán frente a la sede del Legislativo para pedir una reforma a la ley 12-2016.

En un video, un representante del gremio de transportistas asegura que esta ley ha sido instrumentalizada para que se les haga una persecución de parte de la Dirección General de Transportes y 80 grupos de Policías Municipales de Tránsito, entre los que hay grupos legales e ilegales.

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Durante febrero también se registraron protestas por parte de los transportistas. - Captura de pantalla.

Barrera, vocero de los transportistas, aseguró que los conductores de estos transportes han sido intimidados por las entidades antes mencionadas, haciendo uso de armas de fuego como pistolas y fusiles.

Señores, en el Congreso, instancia de jefes de bloque, enfrente del Congreso, ahí vamos a estar señores", manifestó William Barrera.

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Según el reporte de las autoridades, el cargamento estaba dentro de un tráiler que fue inspeccionado en la Aduana El Florido.

Lideres de transportistas confirman presencia en plantón

Barrera aseguró que líderes como él, Marlon Prera, Aron Rodas y otros dirigentes de grupos de transportistas participarán en la manifestación programada para este lunes.

Asimismo, se dirigió a la gobernadora departamental, Vivian Mayoraga, para asegurar que ella fue vocera del Organismo Ejecutivo en las negociaciones pasadas y que dio un plazo de ocho días, pero hasta el momento no tienen alguna respuesta del Gobierno a sus demandas.

Sin definir rutas de la manifestación de los transportistas

Por medio de un comunicado, la gremial de transportistas de la Boca Costa y Costa de San Marcos también confirmó una manifestación para este lunes, 31 de agosto de 2026, a causa del alto costo de los combustibles.

Los agremiados aseguraron que no habrá transporte pesado a partir del lunes. En tanto, quienes organizarán el plantón frente al Congreso de la República tampoco dieron detalles del ingreso de vehículos del transporte pesado a la capital, por lo que se desconoce las vías que usarán en su recorrido.

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