 Juicio de Nanci Sinto comienza el 2 de septiembre
Nacionales

Juicio contra Nanci Sinto iniciará este 2 de septiembre

Nanci Sinto pide una resolución justa y afirma que seguirá como defensora de derechos humanos.

Compartir:
Este 2 de septiembre inicia juicio contra Nanci Sinto., Omar Solís.
Este 2 de septiembre inicia juicio contra Nanci Sinto. / FOTO: Omar Solís.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El debate oral y público en el proceso judicial contra la defensora de derechos humanos Nanci Sinto comenzará este miércoles 2 de septiembre de 2026, según confirmó su equipo legal durante una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer detalles y antecedentes del caso.

El proceso será conocido por el Tribunal Quinto, y la jueza Bélgica Deras estará a cargo del debate. La defensa señaló que el expediente ha permanecido durante aproximadamente cuatro años en distintas etapas, por lo que no es posible establecer con precisión cuánto tiempo podría extenderse el juicio.

El abogado Esteban Celada Flores, defensor titular de Sinto, explicó que el Ministerio Público mantiene señalamientos por 79 delitos en contra de su representada. La defensa indicó que estos aspectos serán abordados durante el desarrollo del debate.

"Manifestar no es delinquir", afirmó

Sinto se refirió a los acontecimientos ocurridos durante las manifestaciones de 2020 y reiteró su postura de que la participación en protestas no constituye un delito. "Manifestar no es delinquir", afirmó.

La defensora también señaló que no desconoce a las autoridades y expresó su expectativa de que el proceso concluya con una resolución justa. Asimismo, sostuvo que continuará con su labor en defensa de los derechos humanos.

El equipo legal está integrado por los abogados mayas Alessandro Callejas, Cristian Otzin y Esteban Celada Flores, quienes indicaron que durante el juicio expondrán sus argumentos y los antecedentes relacionados con el caso.

Con el inicio del debate este 2 de septiembre, las partes deberán presentar ante el Tribunal Quinto sus respectivas posiciones dentro de un proceso que lleva varios años en los tribunales.

Con información de Omar Solís, fotoperiodista de Emisoras Unidas. 

En Portada

Protestas contra el alza de combustibles continuarán este martes en Totonicapánt
Nacionales

Protestas contra el alza de combustibles continuarán este martes en Totonicapán

09:40 PM, Ago 31
Edwin Castellanos asume como ministro de Ambientet
Nacionales

Edwin Castellanos asume como ministro de Ambiente

07:31 PM, Ago 31
Video capta ataque de motosicarios en Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Video capta ataque de motosicarios en Santa Catarina Pinula

09:03 PM, Ago 31
Juicio contra Nanci Sinto iniciará este 2 de septiembret
Nacionales

Juicio contra Nanci Sinto iniciará este 2 de septiembre

09:58 PM, Ago 31
El Fantasma Figueroa deja de ser técnico de Comunicacionest
Deportes

El Fantasma Figueroa deja de ser técnico de Comunicaciones

08:28 PM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalCopa CentroamericanaPNCViolenciaredes socialesSeguridad vialEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar