Juicio de Nanci Sinto comienza el 2 de septiembre

El debate oral y público en el proceso judicial contra la defensora de derechos humanos Nanci Sinto comenzará este miércoles 2 de septiembre de 2026, según confirmó su equipo legal durante una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer detalles y antecedentes del caso.
El proceso será conocido por el Tribunal Quinto, y la jueza Bélgica Deras estará a cargo del debate. La defensa señaló que el expediente ha permanecido durante aproximadamente cuatro años en distintas etapas, por lo que no es posible establecer con precisión cuánto tiempo podría extenderse el juicio.
El abogado Esteban Celada Flores, defensor titular de Sinto, explicó que el Ministerio Público mantiene señalamientos por 79 delitos en contra de su representada. La defensa indicó que estos aspectos serán abordados durante el desarrollo del debate.
"Manifestar no es delinquir", afirmó
Sinto se refirió a los acontecimientos ocurridos durante las manifestaciones de 2020 y reiteró su postura de que la participación en protestas no constituye un delito. "Manifestar no es delinquir", afirmó.
La defensora también señaló que no desconoce a las autoridades y expresó su expectativa de que el proceso concluya con una resolución justa. Asimismo, sostuvo que continuará con su labor en defensa de los derechos humanos.
El equipo legal está integrado por los abogados mayas Alessandro Callejas, Cristian Otzin y Esteban Celada Flores, quienes indicaron que durante el juicio expondrán sus argumentos y los antecedentes relacionados con el caso.
Con el inicio del debate este 2 de septiembre, las partes deberán presentar ante el Tribunal Quinto sus respectivas posiciones dentro de un proceso que lleva varios años en los tribunales.
Con información de Omar Solís, fotoperiodista de Emisoras Unidas.