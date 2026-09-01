Motorista choca contra vehículo: impactante video revela el suceso

Impactantes fotografías y videos muestran las consecuencias de un fuerte accidente ocurrido en la carretera a El Salvador, donde un motorista terminó parcialmente dentro de un automóvil tras colisionar contra su parte trasera.
El percance ocurrió en el kilómetro 16.7 de la ruta a El Salvador, sobre el paso a desnivel de Pavón, en dirección hacia oriente.
De acuerdo con información oficial, el motorista chocó contra la parte posterior del vehículo. El impacto fue tan fuerte que quebró el vidrio trasero y provocó que el motociclista quedara parcialmente dentro del automóvil.
Las imágenes difundidas después del accidente permiten observar la inusual escena: el cuerpo del motorista quedó dentro de la parte posterior del vehículo, mientras sus piernas permanecieron en el exterior.
El video y las fotografías rápidamente llaman la atención por la magnitud del impacto y por la posición en la que quedó el motorista después de la colisión.
Se desconoce estado de salud del motorista
Al lugar acudieron unidades de emergencia para brindarle asistencia. Hasta el momento, no se ha confirmado la gravedad de las lesiones que sufrió ni se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.
Las circunstancias que provocaron el accidente aún deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.