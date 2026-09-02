Allanamientos dejan 11 capturados por presunta estafa inmobiliaria

Once personas fueron capturadas durante una serie de allanamientos y operativos realizados en Chiquimula y la zona 10 de la ciudad de Guatemala, como parte de una investigación por una presunta estructura dedicada al fraude inmobiliario y la estafa.
Los operativos se desarrollaron luego de denuncias e investigaciones relacionadas con un esquema en el que, según las pesquisas, se habrían vendido inmuebles ajenos, simulado préstamos con garantías falsas y alterado documentos para concretar las estafas.
En Chiquimula, investigadores de la DEIC y DIPANDA, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, ejecutaron 10 allanamientos que terminaron con la captura de 10 personas. Se trata de Kiara "N", de 32 años; Marta "N", de 37; Leónidas "N", de 50; Yenifer "N", de 30; Sandy "N", de 34; Onelia "N", de 60; Natali "N", de 23; Heyri "N", de 43; Frida "N", de 26; y Randal "N", de 29 años.
La captura número 11 ocurrió durante otro operativo efectuado en la zona 10 de Guatemala. Allí fue detenida Dixie "N", de 38 años.
Decomisan 14 celulares
De acuerdo con la información de la investigación, las 11 personas tenían órdenes de aprehensión por los delitos de falsedad ideológica, casos especiales de estafa, usurpación agravada y asociación ilícita.
Durante los allanamientos también fueron decomisados 14 teléfonos celulares, que serán analizados por los investigadores para establecer si contienen información relacionada con las actividades que se atribuyen a la estructura.
Las pesquisas apuntan a que el grupo habría utilizado documentos alterados y garantías falsas para realizar operaciones fraudulentas relacionadas con propiedades y préstamos. Las autoridades continúan con el análisis de los indicios para establecer el papel que habría desempeñado cada uno de los capturados dentro del supuesto esquema.