 Accidente mortal en San Juan Sacatepéquez: momento impactante
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Video capta el momento exacto de mortal accidente en San Juan Sacatepéquez

Rebase en carril contrario desató un trágico accidente en San Juan Sacatepéquez.

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Accidente mortal queda grabado por cámara de seguridad en San Juan Sacatepéquez., Bomberos Voluntarios, San Juan Sacatepéquez
Accidente mortal queda grabado por cámara de seguridad en San Juan Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Voluntarios, San Juan Sacatepéquez
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Una cámara de seguridad captó el momento en que una maniobra de rebase terminó en un violento accidente de tránsito en la aldea Pacajay, San Juan Sacatepéquez, donde murió el conductor de un picop.

En la grabación se observa que un picop anaranjado permanecía detenido sobre su carril debido a un desperfecto mecánico. Su conductor se encontraba reparando el vehículo, mientras los automotores que circulaban detrás habían reducido la marcha y se habían detenido ante la situación.

La escena cambió cuando el piloto de un camión decidió rebasar e invadió el carril contrario. La maniobra se produjo justo cuando un picop corinto se aproximaba a alta velocidad.

Al advertir la presencia del otro vehículo, ambos conductores intentaron retornar a sus respectivos carriles, pero la distancia y la velocidad a la que circulaban impidieron que evitaran el impacto. Los dos automotores chocaron de frente.

La fuerza de la colisión hizo que el camión alcanzara al hombre que se encontraba reparando el picop anaranjado. En las imágenes se observa cómo el afectado quedó con dificultad para caminar, mientras personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarlo.

Identifican a conductor fallecido 

El conductor del picop corinto quedó atrapado dentro de la cabina, entre los hierros retorcidos. Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Voluntarios, a bordo de las unidades 1527, 1313 y 1595, utilizaron equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", para liberar al conductor.

Tras ser rescatado, los socorristas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos realizados falleció en el lugar. La víctima mortal fue identificada como Alejandro Tepeu Subuyuj, de 46 años.

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