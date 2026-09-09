 Tiktoker y madre asesinados en zona 13: un trágico suceso
Nacionales

Asesinan a tiktoker y a su madre dentro de una paca en zona 13

La víctima, de 23 años, era tiktoker y junto a su madre comercializaba ropa a través de transmisiones en vivo.

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Madre e hija son asesinadas dentro de una paca en zona 13., Bomberos Municipales.
Madre e hija son asesinadas dentro de una paca en zona 13. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Un ataque armado ocurrido la noche del martes 8 de septiembre dejó como saldo a dos mujeres asesinadas dentro de un local de venta de ropa de segunda mano, conocido como paca, en la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina.

El hecho se registró en el sector de la 28 calle y 13 avenida, donde Bomberos Municipales localizaron a dos mujeres con múltiples impactos de bala en el cuerpo. Tras evaluarlas, los socorristas confirmaron que ambas habían fallecido en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas por personas que se acercaron a la escena como Olga Carolina Esquité, de 43 años, y Natali Nicole Esquité, de 23, quienes eran madre e hija.

Natali Nicole Esquité, la tiktoker fallecida dentro de una paca en zona 13

Natali Nicole Esquité también era conocida en redes sociales por su actividad como tiktoker. Tanto ella como su madre se dedicaban a la venta de ropa mediante transmisiones en vivo y mantenían una constante actividad en plataformas digitales, donde compartían contenido relacionado con su negocio.

El ataque ocurrió mientras ambas se encontraban en el interior del establecimiento. Tras las detonaciones, se alertó a los cuerpos de socorro, quienes acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de las dos mujeres.

@esquite_nathy

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La Policía Nacional Civil (PNC) resguardó la escena mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido y recopilar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque.

Las autoridades deberán determinar quiénes estuvieron detrás del doble asesinato y establecer las circunstancias que llevaron al ataque contra madre e hija. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

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